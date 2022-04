Google voegt optie voor livestreaming op YouTube toe aan Stadia

Google voegt de functie om te livestreamen op YouTube vanaf dinsdag toe aan zijn gamestreamingdienst Stadia. De functie zou al komen sinds Stadia een jaar geleden beschikbaar kwam en zal vanaf dinsdag voor iedereen te gebruiken zijn.

Gebruikers moeten enkele opties invullen, zoals een titel, of de stream voor kinderen is en of er een teller met het aantal kijkers in beeld moet komen te staan, meldt 9to5Mac. De optie komt bovenaan te staan in het Friends-menu van Stadia, zo zegt de site op basis van een hands-on met de aankomende functie.

Er zijn diverse opties voor audio. De audio van de game is altijd te horen, maar optioneel kunnen streamers ervoor kiezen dat kijkers privé met elkaar kunnen chatten, om alleen hun eigen stem te laten horen of om iedereen mee te laten chatten.

De mogelijkheid om te streamen stond in februari al in de code. Bij de aankondiging van Stadia beloofde Google dat je een stream van een game kon kijken op YouTube, om dezelfde game vervolgens met één klik zelf verder te kunnen spelen. Die functie lijkt er nog niet in te zitten.