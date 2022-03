Google Stadia krijgt de komende jaren 400 nieuwe games

Google Stadia heeft een roadmap van zo'n 400 games die in ontwikkeling zijn voor de streamingdienst. Het gaat om titels van 200 ontwikkelaars. De games moeten in de komende jaren verschijnen.

Jack Buser, director of games bij Stadia, noemt de aantallen in een interview met MobileSyrup. Hij stelt dat de planning voor 2021 al vrijwel rond is en dat het team bezig is met 2022 en vooruit kijkt naar 2023. Wanneer de honderden games beschikbaar komen is nog niet bekend, maar dat zal in de loop van de volgende jaren zijn, zegt Buser.

Om welke games of ontwikkelaars het gaat, is niet bekend. Waarschijnlijk betreft het grotendeels games die ook voor andere platforms ontwikkeld worden, zoals de pc en consoles, en daarnaast naar Stadia komen. Google heeft ook een eigen studio opgericht die werkt aan exclusieve games voor de streamingdienst. Af en toe verschijnen er titels exclusief op Stadia als resultaat van samenwerkingen met andere studio's.

Volgens Buser zal het aantal exclusieve titels op Stadia snel toenemen en gaat ook zichtbaar worden hoe cloudgames eigenschappen zullen hebben die niet op andere platforms mogelijk zijn. Een van de beloftes van cloudgaming is dat ontwikkelaars minder beperkingen hebben, omdat er geen rekening gehouden hoeft te worden met systemen bij gebruikers thuis. Tot nu toe heeft dat nog geen games opgeleverd die significant verschillen van bestaande games.

Momenteel zijn er zo'n 100 games beschikbaar via Stadia, blijkt uit een lijst die Android Police bijhoudt. Op die lijst staan ook zo'n 50 games die aangekondigd zijn en op een later moment naar de streamingdienst komen. Deze week is Star Wars Jedi: Fallen Order op Stadia verschenen en ook Cyberpunk 2077 komt naar Stadia. Dat gebeurt bij de release op 10 december.