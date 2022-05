Google lijkt Stadia geschikt te maken voor Android TV

Google lijkt zijn gamestreamingdienst Stadia klaar te maken voor een release op Android TV. Dat concludeert Android Police na een test van de nieuwste versie. Wellicht wil Google Stadia uitbrengen op Android TV met de release van de nieuwe Chromecast.

Stadia vereist nog altijd sideloading op Android TV, maar een bluetooth-muis is niet langer nodig bij de set-up, claimt Android Police. Dat de set-up kan zonder muis, is nieuw in versie 2.36 van de app. Bovendien staat de Nvidia Shield-settopbox nu als ondersteund apparaat in de instellingen, al is die ondersteuning volgens de tekst nog experimenteel. Gebruikers kunnen in de app 4K en HDR aanzetten, zo blijkt uit de app.

De wijzigingen vallen samen met de komende release van de nieuwe Chromecast, die Google woensdag zou willen presenteren. Die heeft een afstandsbediening en draait op Google TV, volgens geruchten de nieuwe versie van Android TV. De nieuwe Chromecast is in de VS al te koop, volgens diverse Reddit-gebruikers. Dat is al sinds vorige week het geval.