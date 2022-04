Microsoft: App Store-regels voor cloudgames zorgen voor slechte ervaring

Microsoft heeft kritiek geuit op de nieuwe App Store-regels die Apple heeft opgesteld voor cloudgaming. Volgens het bedrijf kunnen cloudgamingdiensten geen goede gebruikerservaring bieden door de restricties die Apple oplegt.

Dat zei een woordvoerder van Microsoft tegenover The Verge. Alhoewel Apple de regels voor cloudgaming heeft versoepeld, denkt Microsoft niet dat hiermee een goede gamedienst is te bouwen. De restricties waarmee moet worden gewerkt, zorgen volgens het bedrijf voor een slechte gebruikerservaring: "gamers willen direct met een game beginnen vanuit de catalogus van de app, net zoals bij films en muziek, en niet gedwongen worden om meer dan honderd apps te downloaden om individuele games vanuit de cloud te spelen".

Ondanks de uitspraken is nog niet duidelijk of Microsoft zijn gamestreamingdienst xCloud naar iOS gaat brengen; tegenover The Verge gaf de woordvoerder hierover geen uitsluitsel. Ook van Google is nog niet duidelijk of de nieuwe regels worden aangegrepen om Stadia naar iOS te brengen.

Apple bracht vrijdag de nieuwe regels uit voor gamestreamingdiensten op iOS. Met de nieuwe regels kunnen individuele games die in de App Store staan, worden aangeboden als onderdeel van een streamingdienst. Die dienst werkt dan als een soort catalogus-app die alle individuele apps verzamelt en ernaar linkt. Alle verzamelde games moeten vervolgens linken naar hun individuele App Store-pagina, met als verschil dat de spellen dus draaien op basis van de streamingtechnologie van de gamedienst.