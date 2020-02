Reuters: Huawei, Xiaomi en Oppo werken aan gezamenlijke backend downloadwinkels

Huawei, Xiaomi, Vivo en Oppo gaan een gezamenlijke backend voor hun eigen downloadwinkels voor Android-apps beginnen, zo meldt persbureau Reuters op basis van eigen bronnen. De site voor het initiatief, Global Developer Service Alliance, is al online.

De bedoeling is om in maart live te gaan met het initiatief, meldt Reuters. De fabrikanten zouden nog bezig zijn met het uitwerken van de laatste puntjes. Ontwikkelaars kunnen in de backend gratis en betaalde apps uploaden. Het platform zou live moeten gaan in negen landen, maar niet in de Benelux. Spanje staat wel op de lijst van landen.

De site is al live, maar die toont alleen Xiaomi, Oppo en Vivo. Die drie fabrikanten werken al samen in de Peer To Peer Transmission Alliance. Daarmee ontwikkelen ze een techniek om bestanden uit te wisselen tussen telefoons zonder internetverbinding.

De bedoeling is dat ontwikkelaars hun apps gaan uploaden bij de GDSA, waarna ze vermoedelijk op alle telefoons van die fabrikanten beschikbaar zullen zijn. De vier genoemde Chinese telefoonmakers hebben 40 procent van de wereldwijde smartphonemarkt in handen. De GDSA gaat functioneren in Spanje, India, Indonesië, Rusland, Maleisië, Thailand, de Filipijnen en Vietnam. Betaalde apps zijn niet alle landen beschikbaar, onder meer in Spanje niet.