Iedereen zijn eigen AirDrop-alternatief

Quizvraag: wanneer bracht Apple zijn 'snel delen'-dienst AirDrop uit? De functie om bestanden te delen tussen iOS-apparaten en Mac-computers lijkt veel gebruikers te hebben. Het is lastig om dat te achterhalen, want niemand behalve Apple kan dat bijhouden, maar het is verdraaid handig om tussen Apple-apparaten bestanden te kunnen delen zonder dat daarvoor een usb-stick of zelfs maar een internetverbinding nodig is. Het punt is: zoals wel meer diensten op Apple-apparaten - Facetime, iMessage, Memoji's - werkt het niet op Android-telefoons. Eigenlijk hadden we allang een stevig alternatief verwacht voor AirdDrop op Android, want Apple bracht het uit in 2011, inmiddels bijna negen jaar geleden.

Dit jaar lijkt het ervan te komen; er komt een AirDrop-alternatief voor Android. En nog een. En nog een. Nog even en we hebben een techniek met als doel om al die technieken aan elkaar te knopen. Het is niet moeilijk om daar een relevant XKCD-stripje bij te verzinnen. Hoog tijd dus om te kijken naar de drie manieren om snel bestanden te delen op Android. Op welke apparaten werken ze, hoe werken ze en wanneer komen ze?

Snel delen op Android

Het is niet zo dat het antwoord op AirDrop acht jaar heeft geduurd. Sterker nog: Google had al een techniek in ontwikkeling toen Apple AirDrop aankondigde. Het had Bump overgenomen, een dienst voor het snel delen van bestanden tussen apparaten via nfc. Op basis daarvan had Google Android Beam gemaakt.

De truc was deze: Android Beam werkt via nfc om verbinding te maken, waarna de techniek bluetooth gebruikt om bestanden daadwerkelijk over te brengen. Daarbij is de snelheid gelimiteerd door de snelste bluetoothverbinding die door beide apparaten wordt ondersteund. Als de ene telefoon bluetooth 5.0 aan boord heeft en de andere 3.0, dan zal de maximale snelheid van 3.0 uiteraard het maximum zijn.

Android Beam was nauwelijks in gebruik en Google haalde het vorig jaar uit Android 10. Toen al was er sprake van een nieuw alternatief daarvoor met de naam Fast Share, maar dit zit niet in Android 10. En dat biedt ruimte voor andere spelers.

De marktleider komt

Samsung is een van de partijen die werkt aan een AirDrop-alternatief met QuickShare. XDA-Developers toonde vorige week screenshots van de werking. Het is onbekend hoe het precies werkt en hoe snel het zal kunnen gaan, maar er is in elk geval een mogelijkheid om bestanden te delen met andere apparaten dan smartphones en tablets.

Het werkt namelijk ook met apparaten met Samsungs eigen iot-technologie SmartThings. Dat gaat niet rechtstreeks. Gebruikers uploaden de bestanden naar de Samsung Cloud, waarna die het streamt naar apparaten. Dat moet het overzetten van bijvoorbeeld installatiebestanden voor apps naar SmartThings-apparaten mogelijk maken zonder fysieke verbinding. Aan de andere kant: bij het delen met SmartThings-apparaten belanden wel bestanden op servers van Samsung. En wie weet waarvoor het die data gebruikt?

Als je denkt dat je daarmee films kunt streamen, heb je het mis. Het is maximaal 1GB per keer en 2GB per dag, vermoedelijk omdat het via de cloud werkt. Samsungs QuickShare is nog niet aangekondigd; dat zou gebeuren bij de Galaxy S20-presentatie over twee weken.

De Chinese combinatie

Het is een vreemde alliantie. Om snel delen van bestanden mogelijk te maken, heeft Xiaomi de handen ineengeslagen met Oppo en Vivo. Dat Oppo en Vivo samenwerken, is niet zo raar. Ze delen investeerders en deals met toeleveranciers, en zijn dus zo goed als zusterbedrijven. Xiaomi staat daar echter los van.

De functie heet Share, afhankelijk van de fabrikant. Bij Oppo heet het Oppo Share bijvoorbeeld, bij Xiaomi zal het dus wel Mi Share of Xiaomi Share gaan heten; daar heeft de fabrikant nog niets over gezegd. Het ontdekken van apparaten gaat via bluetooth, de overdracht via wifi direct. Dat gaat met maximaal 20MB/s, oftewel 160Mbit/s. Dat is best redelijk. Een film van 4GB bijvoorbeeld kun je in nog geen 3,5 minuut overzetten. Ontvangers moeten de functie wel eerst aanzetten voordat deze werkt. Het lijkt vooralsnog niet mogelijk om alleen bestanden te ontvangen van contacten, zoals met andere toepassingen wel kan.

De maker van Android roert zich

Ook Google zelf werkt aan een nieuwe manier van bestanden delen. Dat heette eerst Fast Share, maar lijkt nu de naam Nearby Sharing te krijgen. Het scannen werkt met bluetooth en het versturen via wifi direct. Google heeft zelf nog niets geclaimd over de snelheid, maar het overzetten van een 3,5GB wegend img-bestand duurde in een test van XDA-Developers iets meer dan twee minuten. Dan kom je uit op 28MB/s. Google heeft bovendien de mogelijkheid om deze functie bij veel mensen op de radar te krijgen. Het werkt via Play Services en dat is een dienstenpakket dat draait op vrijwel alle Android-telefoons. Daarbij is het voor Google mogelijk om te porten naar Chromebooks.

Dat maakt de oplossing van Google tot de universeelste en dus kansrijkste. Aan de andere kant: Android Beam zat sinds Ice Cream Sandwich 4.0 in het mobiele besturingssysteem en had zo weinig gebruikers dat Google besloot ermee te stoppen, dus wie weet. Bovendien kunnen merken in hun eigen software hun merkspecifieke manier van snel delen bovenaan weergeven om ze bij mensen bekend te maken. Dat kan Google niet bij skins van andere Android-fabrikanten.

Een klein overzicht

Om een overzicht te bieden van wat eraan komt, is hier een tabel met gegevens die nu bekend zijn over de diverse manieren om snel bestanden te delen op Android.

Snel delen op Android Google Samsung Xiaomi/Oppo/Vivo Naam Nearby Sharing QuickShare '[merknaam] Share' Techniek Wifi direct/bluetooth Onbekend Wifi direct/bluetooth Snelheid Ongeveer 28MB/s Onbekend 20MB/s Delen met wie? Elk apparaat met Play Services

(Android en misschien Chrome OS) Samsung-telefoons en -tablets,

SmartThings-apparaten via cloud Smartphones Xiaomi, Oppo en Vivo Opties voor ontvangen Van iedereen of van contacten Van iedereen of Samsung Social-gebruikers in contactenlijst Van iedereen Release Via Play Services,

timing onbekend Vermoedelijk vanaf Galaxy S20,

daarna wellicht op veel meer apparaten Vanaf volgende maand via updates op bestaande telefoons

Merk op dat alleen de manier van Xiaomi, Oppo en Vivo is aangekondigd. De gegevens over de technieken van Google en Samsung komen uit uitgelekte apk-installatiebestanden en die informatie is solide, maar kan uiteraard bij de release nog veranderen.

Het is ook interessant wat Huawei gaat doen. De Chinese fabrikant is de nummer twee van de smartphonemarkt. Hij zal niet willen samenwerken met Samsung en mag niet samenwerken met Google vanwege het nog steeds geldende handelsverbod. Zich aansluiten bij het initiatief van de andere Chinezen ligt dan het meest voor de hand.

Het is in elk geval duidelijk dat er beweging zit in de toepassingen voor snel delen op Android. Er komt heel wat aan, maar ja, dat zit uiteraard verstopt in het Deel-menu van smartphones. De vraag blijft of een grote massa gebruikers de nieuwe functies daar gaan ontdekken.