AirDroid-update voegt AirDrop-achtige bestandsdeling toe

AirDroid laat na een update gebruikers bestanden met elkaar delen, ook als ze niet op hetzelfde wifi-netwerk zitten. Vermoedelijk gebruikt de app daarvoor bluetooth. Deze functionaliteit lijkt sterk op de AirDrop-functie van Apple.

Om van de functionaliteit gebruik te kunnen maken, moet de gebruiker versie 4.2.5.0 installeren. Deze kwam eind februari beschikbaar. Volgens de patchnotes kan de app met de Nearby-functie nu ook bestanden delen naar gebruikers die gebruikmaken van andere netwerken. De Nearby-functie is dus geen nieuwe functie, maar wordt met deze update uitgebreid. Voorheen moesten gebruikers die met deze functie bestanden wilden delen op hetzelfde wifi-netwerk zitten. De ontvangende partij hoeft niet ingelogd te zijn in de AirDrop-app, om de bestanden te kunnen downloaden. De iOS-app heeft deze functionaliteit sinds versie 1.0.9 ook.

Welke netwerktechnologie de app gebruikt, vermeldt AirDroid niet. AndroidPolice heeft de nieuwe functionaliteit getest, de nieuwe functie werkt ook als de internetverbinding op beide telefoons is uitgeschakeld. De site vermoedt daardoor dat het delen via bluetooth werkt. De bestandsdeling is volgens AndroidPolice wel erg traag, met 20KB/s tot 70KB/s. De website schrijft niet welke telefoons het heeft gebruikt om de functie te testen.

Met de AirDroid-update is er nog een Android-alternatief voor AirDrop bijgekomen. Onder meer telefoonfabrikanten werken aan zo'n eigen vorm van bestandsdeling. Ook Google werkt aan een vergelijkbare functie, die Nearby Sharing gaat heten. Deze werkt met bluetooth en wifi-direct. Bij een test kwam de functie uit op een deelsnelheid van 28MB/s.