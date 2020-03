Zynga kondigt Candy Crush-achtige Harry Potter-game aan

Zynga heeft een Harry Potter-match-3-spel aangekondigd, dat meteen beschikbaar is in bepaalde markten. In Harry Potter: Puzzles & Spells kunnen spelers Candy Crush-achtige levels spelen en quizvragen beantwoorden. Het spel is gemaakt voor iOS, Android, Amazon Kindle en Facebook.

Volgens het Zynga-persbericht combineert Harry Potter: Puzzles & Spells match-3-gameplay met de personages en de setting van de Harry Potter-wereld. Bij match-3-spellen krijgen gebruikers een geordende verzameling van tegels te zien, die de speler zodanig moet manipuleren dat drie dezelfde tegels naast elkaar staan. Deze tegels verdwijnen dan weer, waardoor er nieuwe tegels voor in de plaats komen. Deze gameplay is onder meer bekend van Candy Crush. Hoe het Harry Potter-spel precies werkt, is onduidelijk; Zynga heeft nog geen gameplaybeelden getoond.

Wel zegt Zynga dat gebruikers in het spel een eigen personage kunnen samenstellen. Door het spel te spelen kunnen ze punten verdienen, waarmee ze bijvoorbeeld nieuwe toverspreuken en -drankjes kunnen vrijspelen. Tijdens het spel kunnen gebruikers 'iconische momenten en herkenbare gezichten' uit de filmreeks tegenkomen. Naast de match-3-gameplay zitten ook quizvragen, brain teasers en andere puzzelspellen in de game. Gebruikers kunnen tot slot clubs vormen, waarmee ze samen met andere spelers activiteiten kunnen ondernemen.

Harry Potter: Puzzles & Spells moet wereldwijd uitkomen voor iOS, Android, Amazon Kindle en Facebook. Een datum noemt Zynga nog niet. Wel is het spel in 'bepaalde markten' vroegtijdig uitgebracht. Volgens AndroidPolice is het spel nu beschikbaar in de Filipijnen. Het spel wordt ontwikkeld door Zynga en uitgebracht door Portkey Games.