Zynga neemt studio achter Torchlight III over

Gamebedrijf Zynga neemt Echtra Games over. Dat is de ontwikkelaar van Torchlight III. Na de overname gaat het team werken aan een nieuwe closs-platform rpg, in samenwerking met NaturalMotion, een andere studio van Zynga.

Wat Zynga betaalt voor de overname van Echtra Games, is niet bekendgemaakt. Zynga zegt met de overname ontwikkeltalent in huis te halen. Het bedrijf benadrukt daarbij dat de ontwikkelaars van de studio eerder gewerkt hebben aan games als Diablo, Diablo II en de Torchlight-franchise.

Echtra Games is de studio van Max Schaefer, die aan de oorsprong heeft gestaan van zowel de Diablo- als Torchlight-franchises. Torchlight III was de eerste game van het in 2016 opgerichte Echtra Games. Schaefer werkte ook aan de eerste twee delen, toen nog bij Runic Games. Die studio is sinds 2017 gesloten.

Het team van Echtra Games gaat bij Zynga werken aan een nieuwe rpg, die op meerdere platforms te spelen zal zijn. Welke platforms dat zijn, is nog niet bekend. Mogelijk gaat het ook om smartphones, want Zynga is met name bekend van browsergames en mobiele games. Zynga had in het vorige decennium veel succes met games als FarmVille en CityVille. Huidige populaire games van het bedrijf zijn Zynga Poker en CSR Racing 2.

Echtra Games gaat voor het nieuwe spel samenwerken met NaturalMotion. Dat is de Zynga-studio die verantwoordelijk is voor CSR Racing 2. Inhoudelijke details over de rpg zijn nog niet bekendgemaakt. Wanneer de game uitkomt, is ook nog niet bekend.