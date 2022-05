Titel Torchlight III Platform Windows, PS4, Xbox One Ontwikkelaar Echtra Games Uitgever Perfect World Releasedatum onbekend

En toen was daar ineens Torchlight III. De game verscheen half juni op Steam, zonder aankondiging vooraf. In early acces, direct speelbaar - hoewel over dat laatste valt te twisten, maar daarover later meer. Aan de game hangt een verhaal vast dat veel zegt over de staat waarin hij nu verkeert.

Lange voorgeschiedenis

In dat verhaal spelen Max en Erich Schaefer een hoofdrol. De broers waren ooit mede-oprichters van Blizzard North en hadden als zodanig een groot aandeel in het succes van Diablo en Diablo II. Toen Blizzard werd gekocht door Vivendi verlieten de broers het bedrijf om zelf een nieuwe ontwikkelstudio op te richten, met de naam Flagship Studios. Het doel: een game als Diablo maken, maar dan in de vorm van een mmog. Flagship heeft twee games in productie gehad, Hellgate: London en Mythos, en beide waren mmog's in Diablo-stijl. Van Hellgate: London is nog een halfslachtige versie verschenen die gedeeltelijk online speelbaar was, Mythos is alleen als gesloten bèta getest hoewel de ontwikkeling later is voortgezet door een Koreaanse uitgever. Flagship ging kort daarna ten onder. Maar niet getreurd, de broers startten vrolijk een nieuwe studio: Runic Games.

Het idee was om met Runic Games verder te gaan met de ontwikkeling van een game als Mythos. Omdat er geld verdiend moest worden, besloot het team echter om in korte tijd een singleplay actie-rpg te maken. Daar hadden de broers immers ervaring mee. In elf maanden tijd wisten ze met een klein team Torchlight uit de grond te stampen, een game die enigszins doet denken aan Diablo maar een veel 'lichtere' stijl heeft. Torchlight werd een succes en dat trok de aandacht van de Chinese uitgever Perfect World, die de studio kocht. Runic leverde vervolgens Torchlight II af, dat niet alleen solo, maar online ook co-op speelbaar was. Vervolgens verlieten beide broers het bedrijf en niet veel later sloot Perfect World de studio.

Torchlight Frontiers

Waarom deze lange voorgeschiedenis? Omdat het idee van een mmog in Diablo-stijl nog steeds in het achterhoofd van de broers Schaefer leefde. Althans, in ieder geval bij Max Schaefer, want de wegen van de broers zijn inmiddels gescheiden. Max richtte in 2016 Echtra Games op, als studio onder de paraplu van Perfect World. Door de band met de Chinese uitgever kan Schaefer gebruikmaken van de naam Torchlight. Omdat mmog's nog steeds erg populair zijn in Azië, wist hij Perfect World te overtuigen om een derde game in de serie te maken, dit keer een mmog die zich dus afspeelt in het Torchlight-universum. Daarmee hoopte Schaefer zijn zo lang gekoesterde droom eindelijk te vervullen.

Maar helaas, het gaat er opnieuw niet van komen. Wat nu speelbaar is als Torchlight III startte als Torchlight Frontiers, een gratis speelbare mmog. Het spel werd half 2018 aangekondigd en een vroege versie was zelfs speelbaar op de GamesCom van dat jaar. Daarna bleef het lang stil rond de game. Tot begin dit jaar, toen Perfect World aankondigde dat de game was omgedoopt in Torchlight III en was omgebouwd tot een meer traditionele rpg met een lineair spelverloop. De game is bovendien niet langer gratis speelbaar. Dat is het product dat je nu in een early access-versie krijgt voorgeschoteld. De geschetste voorgeschiedenis speelt de huidige versie danig parten.