Torchlight III verschijnt op 13 oktober voor pc en consoles en later voor Switch

Torchlight III wordt op 13 oktober uitgebracht voor de pc, de Xbox One en de PlayStation 4. De game is al via Early Access beschikbaar, maar binnenkort volgt de officiële release. De prijs stijgt dan naar 40 euro. Later dit jaar komt de game naar de Nintendo Switch.

Op Steam melden de makers dat de 1.0-release van Torchlight III aanstaande is. Het spel is nu nog voor 30 euro aan te schaffen via Early Access en na 13 oktober gaat de prijs omhoog. Bezitters van de goedkopere Early Access-versie krijgen automatisch de volledige release als die uitkomt.

De vroegtijdige versie van Torchlight III verscheen in juni zonder eerdere aankondiging opeens via Steam Early Access. Het spel is al langer in ontwikkeling maar dat ging met veel veranderingen gepaard.

Het oorspronkelijke idee was dat de game een gratis speelbare mmorpg zou worden. De studio zag daarvan af nadat uit tests bleek dat gamers daar niet op zaten te wachten. Er werd toen besloten om weer een actie-rpg te maken, gelijk aan de eerste twee delen. In de nieuwe game kunnen spelers ook een eigen fort bouwen.

Runic Games bracht Torchlight en Torchlight II respectievelijk in 2009 en 2011 uit. Die studio is sinds 2017 echter gesloten. Het nieuwe deel wordt gemaakt door Echtra Games, waar Diablo- en Blizzard-veteraan Max Schaefer aan het hoofd staat.

In augustus werd ook een Nintendo Switch-versie van de game aangekondigd. Wanneer die precies uitkomt, is nog niet bekend. Volgens Eurogamer komt het spel voor het einde van dit jaar naar de Nintendo-handheld.