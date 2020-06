Torchlight 3 is beschikbaar in Early Access op Steam. De game bevat de eerste twee acts, met hun bazen, meer dan 100.000 stuks buit en vier speelbare klassen. De game kan zowel alleen als in co-op gespeeld worden en kost 29,99 euro.

De release werd aangekondigd tijdens de PC Gaming Show. De game heeft momenteel ook forten, die opgewaardeerd kunnen worden, dierlijke compagnons, die meehelpen in gevechten en relics, die speciale extra krachten verlenen. De vier klassen zijn Dusk Mage, Forged, Railmaster en Sharpshooter. Dit zijn zowel ranged als melee-personages, om een breed publiek aan te spreken. De maker zet ze uiteen in de Early Access release notes.

Niet alleen moet act 3 nog volgen, maar daarna komt er ook een endgame. Wat die in gaat houden, is nog niet bekend. Act 3 was wel beschikbaar in de gesloten bèta, maar ontwikkelaar Echtra Games wil Early Access-feedback krijgen die geconcentreerd is op de eerste twee acts.

Torchlight 3 heeft wat koerswijzigingen gehad tijdens zijn ontwikkeling. Aanvankelijk moest het een gratis speelbare mmorpg maken, maar zag daarvan af nadat testers de studio dat aanraadden. Toen werd besloten dat de game net als zijn voorgangers een action-rpg ging worden.

Torchlight kwam uit de koker van Runic Games, dat deel 1 en 2 in 2009 en 2012 uitbracht. In 2017 sloot het echter zijn deuren. De fakkel is overgenomen door Echtra Games, met Diablo- en Blizzard-veteraan Max Schaefer aan het hoofd.