Rogue Legacy 2 komt op 23 juli uit in Early Access

Rogue Legacy 2 verschijnt op 23 juli in Early Access op Steam en in de Epic Games Store. Dat maakt ontwikkelaar Cellar Door bekend. De Early Access-game gaat twintig dollar kosten en versie 1.0 moet in 2021 uitkomen.

Ontwikkelaar Cellar Door maakt dit bekend in een trailer. De komst van de game werd in april al aangekondigd. De vroege versie van de game is vanaf 23 juli beschikbaar op Steam en in de Epic Games Store. Het spel krijgt een introductieprijs van twintig dollar, zo meldt Eurogamer. De uiteindelijke game moet in 2021 verschijnen. De prijs wordt volgens Eurogamer misschien opgehoogd naar dertig dollar bij de release van versie 1.0.

De originele Rogue Legacy kwam in 2013 uit. Net als de eerste game in de serie is Rogue Legacy 2 volgens de ontwikkelaar een 'roguelite'. Als personages in de game sterven, spelen gamers verder als het kind van dat personage. Iedere 'generatie' heeft unieke eigenschappen, waardoor iedere 'run' anders is. Dit concept wordt in het volgende deel voortgezet. De trailer toont bijvoorbeeld een personage dat 'antiquair' is, waardoor de game in zwart-wit wordt gespeeld. Ook het klassensysteem gaat op de schop. Rogue Legacy 2 introduceert verder erfstukken, die personages permanente nieuwe vaardigheden geven.

Rogue Legacy 2 is iets anders vormgegeven dan zijn voorganger. De game is volgens de ontwikkelaar voorzien van een 2,5d-vormgeving, met 3d-achtige personages en een handgetekende achtergrond, terwijl de voorgaande game een pixelachtigere vormgeving had.

De game krijgt daarnaast onder andere meer wapens en betere biome generation. Het spel krijgt volgens de ontwikkelaar nog meer verbeteringen mee, maar daaraan wordt in de Early Access-periode gewerkt.