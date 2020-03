Early Access-versie ruimteshooter Everspace 2 is uitgesteld tot december

Rockfish Games brengt de Early Access-versie van Everspace 2 niet in september uit op Steam, maar wacht daarmee tot december. Ook de gesloten alfa- en bètaversies komen later dan was gepland. Het uitstel heeft onder andere te maken met het niet doorgaan van de GDC-beurs.

De studio had zakelijke afspraken gepland met gameplatforms en potentiële uitgeefpartners op de Game Developer Conference. Dat evenement zou deze week beginnen, maar gaat niet door vanwege het nieuwe coronavirus. Rockfish stelt de vroegtijdige versie ook uit om te voorkomen dat er gelijktijdig twee 'sci-fishooters' uitkomen. Daarmee doelt de studio waarschijnlijk op de release van Cyberpunk 2077 in september. Het bedrijf is bang dat de Early Access-versie van Everspace 2 daardoor minder aandacht zou krijgen.

Ook de alfa- en bètaversies van Everspace 2 worden uitgesteld, tot mei en augustus, dat is in beide gevallen een maand later dan gepland. De alfaversie zal toegankelijk zijn voor mensen die geld hebben toegezegd op Kickstarter voor de ontwikkeling van de game; de bèta is voor iedereen toegankelijk.

Of het uitstel van de vroegtijdige versies invloed heeft op de definitieve release van de game, is nog niet bekend. Everspace 2 moet eind 2021 uitkomen, maar er is nog geen concrete verschijningsdatum genoemd. Het spel werd vorig jaar aangekondigd en is mede gefinancierd met crowdfunding. De ontwikkelaars haalden via Kickstarter een half miljoen euro op.

Ruimteshooter Everspace 2 is al een paar jaar in ontwikkeling. Het is een actiegame met rpg-elementen en het tweede deel heeft volgens de makers meer loot en perks, betere graphics en meer ruimteschepen om uit te kiezen. Het eerste deel kwam in 2017 uit.