Ruimteshooter Everspace 2 komt op 15 augustus naar PlayStation 5 en Xbox Series

De consoleversie van ruimteshooter Everspace 2 verschijnt op 15 augustus. Het openwereldschietspel verscheen op 6 april al voor pc. Een eerder aangekondigde PlayStation 4- en Xbox One-versie werd eerder dit jaar geschrapt.

Ontwikkelaar Rockfish Games maakt in onderstaande trailer de releasedate van de consoleversie bekend. Everspace 2 is een singleplayer ruimteshooter met rpg-elementen waarin spelers met ruimteschepen vijanden moeten zien te verslaan en puzzels moeten oplossen. De eerste Everspace-game verscheen in 2017 voor Xbox One en pc.