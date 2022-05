Everspace 2 komt op 18 januari uit op Steam en GOG in Early Access

Rockfish Games brengt ruimteshooter Everspace 2 op 18 januari uit als Early Access-versie op Steam en GOG. De vroegtijdige versie van de game had al in december moeten uitkomen, maar dat werd uitgesteld omdat Cyberpunk 2077 in diezelfde periode verscheen.

De onafhankelijke Duitse ontwikkelstudio heeft een nieuwe teasertrailer uitgebracht en maakt duidelijk dat Everspace 2 38 euro gaat kosten. De eerste ruim 12 uur van de game bevat professionele Engelstalige ingesproken teksten, die bedoeld zijn voor de verhaalcampagne en enkele aparte missies. Volgens de ontwikkelaar bevat deze initiële versie van de game ongeveer 25 uur aan gameplay, waarin spelers kennismaken met de kernmechanismen zoals ruimtegevechten, verkenning, delven, puzzels oplossen, handelen, items vergaren en schepen aanpassen. Er zijn vijf verschillende scheepsklassen aanwezig in de ruimteshooter met een open wereld, die overigens door Rockfish wordt omschreven als een looter shooter in de ruimte.

De ontwikkelaar geeft aan dat de game 'verre van voltooid' is. Bij de release op 18 januari zijn er twee sterrensystemen aanwezig in de wereld om te verkennen, maar dat moeten er uiteindelijk acht worden. Ook komen er gaandeweg enkele nieuwe scheepsklassen bij, die geleidelijk aan per kwartaal worden toegevoegd. In de uiteindelijke versie zal volgens Rockfish Games twee keer zoveel verhaalinhoud zitten als nu het geval is. De volledige, definitieve versie voor de pc, waar overigens ook Mac- en Linux-ondersteuning bij zit, komt in de eerste helft van 2022 uit.

Het originele Everspace kwam in mei 2017 uit voor onder meer de Xbox One en pc, nadat de ontwikkelstudio in 2015 met een succesvolle Kickstarter-campagne ruim 420.000 euro ophaalde. Daarna haalden de makers ook nog geld op via hun eigen site, waarmee het totaal op 670.000 euro kwam. Rockfish Games herhaalde dit voor Everspace 2; de Kickstarter-campagne haalde ruim 500.000 euro op. Het originele Everspace is een singleplayergame met procedureel gegenereerde levels en roguelike-elementen, terwijl Everspace 2 te beschouwen is als een openwereldschietspel met rpg-elementen.