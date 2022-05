Chipontwerper Jim Keller werkt bij start-up Tenstorrent aan nieuwe chips voor AI

Jim Keller gaat bij Tenstorrent aan de slag als chief technical officer. De start-up werkt naar eigen zeggen aan een 'nieuwe generatie computers', volledig gericht op machinelearning. Keller stelt dat de architectuur van Tenstorrent veelbelovend is.

Jim Keller - Foto: Intel

In zijn rol als cto neemt Keller de leiding over de ontwikkeling van de hardware die nodig is voor 'Software 2.0', schrijft Tenstorrent in een persbericht. Het bedrijf doelt daarmee op de verschuiving naar de inzet van machinelearning om problemen op te lossen die voorheen met traditionele software werden aangepakt.

Keller noemt dit 'de grootste kans voor computerinnovatie' in een lange tijd. Hij stelt dat dit een uitgebreide heroverweging vereist van de manier waarop rekenkracht en software worden ingezet. "Tenstorrent heeft indrukwekkende vooruitgang geboekt en met de meest veelbelovende architectuur die beschikbaar is, zijn we er klaar voor om een next-gen computinggigant te worden", aldus de chipontwerper.

Tenstorrent bracht in 2019 zijn eerste Jawbridge-chipontwerp uit, schrijft AnandTech. Inmiddels wordt de tweede generatie onder de noemer Grayskull aan klanten verzonden en werkt het bedrijf aan een derde generatie Wormhole, die dit jaar gereed moet zijn. De huidige Grayskull-chip wordt gemaakt op een 12nm-procedé van GlobalFoundries. De ceo van Tenstorrent zegt tegen AnandTech dat Keller 'nieuwe en interessante dingen' gaat maken bij het bedrijf.

Tenstorrent maakt alleen chipontwerpen; het bedrijf produceert momenteel geen chips of processors, maar werkt samen met derden om de chipontwerpen te integreren in chips of systemen die zijn toegespitst op specifieke toepassingen. Het is niet bekend wie de klanten van Tenstorrent zijn.

Keller is een van de invloedrijkste chipontwerpers van de afgelopen decennia. Zijn lange loopbaan begon in de jaren tachtig van de vorige eeuw bij DEC, waar hij werkte aan Alpha, een 64bit-instructieset. Daarna werkte hij bij AMD aan de architecturen voor de Athlon-processors en was hij medeverantwoordelijk voor Apples eerste eigen socs, waarna hij terugkeerde naar AMD om aan de Zen-architectuur te werken. Vervolgens werkte hij bij Tesla aan chips voor zelfrijdende auto's en in 2018 nam Intel de prominente chipontwerper in dienst. Waar Keller bij Intel aan gewerkt heeft, is niet bekend. In juni 2020 vertrok Keller bij Intel vanwege persoonlijke omstandigheden.

Chipbedrijf Tenstorrent is in 2016 opgericht door Ljubisa Bajic en heeft ongeveer zeventig medewerkers. Het hoofdkantoor staat in het Canadese Toronto en het bedrijf heeft een kantoor in Austin in de Verenigde Staten. Oprichter Bajic werkte tussen 2003 en 2016 als chiparchitect in diverse functies, afwisselend bij AMD en Nvidia.

Loopbaan van chipontwerper Jim Keller Periode (van/tot) Bedrijf Functie Product 1980's 1998 DEC Architect Alpha 1998 1999 AMD Lead Architect K7, K8 1999 2000 SiByte Chief Architect MIPS Networking 2000 2004 Broadcom Chief Architect MIPS Networking 2004 2008 P.A. Semi Vice President Engineering Low Power Mobile 2008 2012 Apple Vice President Engineering A4 / A5 Mobile Augustus 2012 September 2015 AMD Corp VP en

Chief Cores Architect Skybridge, K12, Zen Januari 2016 April 2018 Tesla Vice President Autopilot

Hardware Engineering Fully Self-Driving

(FSD) Chip April 2018 Juni 2020 Intel Senior Vice President

Silicon Engineering Onbekend 2021 Tenstorrent President en CTO Nog niet bekend

De loopbaan van chipontwerper Jim Keller op een rij. Tabel via AnandTech.