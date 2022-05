Drive Atlan-soc van Nvidia komt vanaf 2025 beschikbaar voor zelfrijdende auto's

Nvidia heeft een nieuwe soc voor zelfrijdende auto's aangekondigd tijdens zijn Graphics Technology Conference. Deze Drive Atlan-chip krijgt een volgende generatie Ampere-Next-gpu en een Arm-cpu. Voertuigen met de Atlan-chip komen vanaf 2025 uit.

Nvidia voorziet zijn Drive Atlan-chip van een next-gen Ampere-Next-gpu en een volgende generatie Nvidia Grace-Next-cpu. Het bedrijf kondigde eerder vandaag zijn eerste Grace-processor met Arm-cores aan, die bedoeld is voor datacenters en in 2023 uitkomt. Deze cpu zou beschikken over een nieuwe generatie Arm-cores.

De chip krijgt verder accelerators voor deep learning en computer vision. De chip moet programmeerbaar zijn voor automakers, die de chip ook na release over-the-air kunnen upgraden. De Atlan-chip krijgt verder een Bluefield-data processing unit, die de soc moet helpen bij het uitvoeren van AI-rekenwerk dat benodigd is voor autonome voertuigen.

Volgens Nvidia kan Atlan tot duizend biljoen operaties per seconde uitvoeren. Dat is ongeveer vier keer meer dan de Drive Orin-soc van Nvidia, die ongeveer 254 biljoen operaties per seconde kan uitvoeren en vanaf volgend jaar wordt gebruikt in auto's voor consumenten. De eerste voertuigen met de Atlan-chip verschijnen volgens Nvidia vanaf 2025.