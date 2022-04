Nvidia bereikt akkoord over overname Arm voor 40 miljard dollar

Nvidia en SoftBank hebben een akkoord bereikt over de overname van Arm door Nvidia voor een bedrag van 40 miljard dollar. Nvidia wil de technologie van Arm inzetten om zijn positie op de markt voor systemen rond kunstmatige intelligentie te verbeteren.

Nvidia en Arm melden dat de overeenkomst met het Japanse Softbank Group rond is. Nvidia belooft dat Arm zijn open-licentiemodel en neutrale houding richting klanten behoudt. Arm geeft zijn chipontwerpen in licentie aan klanten, die daar hun chips op kunnen baseren. Volgens Nvidia kunnen die klanten straks voordeel krijgen uit innovaties van Nvidia.

Volgens Jensen Huang, oprichter en ceo van Nvidia, maakt de overname uitbreiding van het gebruik van kunstmatige intelligentie op meerdere terreinen mogelijk: "Door Nvidia's eigenschappen voor computing rond kunstmatige intelligentie te combineren met het omvangrijke ecosysteem van Arm's cpu, kunnen we computing uitbreiden van de cloud, smartphones, pc's, zelfrijdende auto's en robots, naar edge-internet-of-things en ai-computing naar elke hoek van de wereld."

Het hoofdkantoor van Arm blijft gesitueerd in het Britse Cambridge en Nvidia wil die locatie uitbreiden met een onderzoekscentrum rond kunstmatige intelligentie voor onder andere de gezondheidszorg, life sciences, robotics en autonoom rijdende voertuigen. Ook wil Nvidia een supercomputer met Arm-cpu's bouwen.

Nvidia betaalt SoftBank 21,5 miljard dollar in aandelen en 12 miljard dollar direct. Als Arm bepaalde positieve resultaten behaalt, krijgt SoftBank nog eens 5 miljard dollar. Daarnaast betaalt Nvidia 1,5 miljard dollar in Nvidia-aandelen aan het personeel van Arm. Het totale overnamebedrag van 40 miljard dollar is meer dan de 31,4 miljard dollar die SoftBank in 2016 betaalde voor Arm. Overigens behoudt SoftBank nog een klein deel van Arm, maar dat is minder dan tien procent.

De overname moet nog goedgekeurd worden door mededingingsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk, China, Europa en de VS. Nvidia, Arm en SoftBank verwachten dat het achttien maanden duurt voor de transactie afgerond kan worden.