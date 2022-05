Nvidia demonstreert RTX en DLSS op laptop met Arm-cpu en RTX 3060-gpu

Nvidia laat op de Game Developer Conference zien RTX-raytracing en upscaletechniek DLSS werkend gekregen te hebben op een laptop met een Arm-processor. Het gaat om een chip van MediaTek, die bijgestaan wordt door een GeForce RTX 3060-gpu.

De getoonde game is Wolfenstein: Youngblood en Nvidia heeft samengewerkt met ontwikkelaar MachineGames en uitgever Bethesda om het spel draaiend te krijgen met RTX en DLSS op een Arm-laptop. Het gaat puur om een demo; er zijn geen plannen voor een commerciële release van een aangepaste versie van dat spel voor Arm-pc's.

Volgens Nvidia is dit spel gekozen om de werking van RTX en DLSS op een Arm-pc te tonen vanwege de flexibiliteit van de idTech-engine waar het spel op draait. Details over de prestaties geeft Nvidia niet; de demonstratie is puur bedoeld om de werking van de technieken op Arm te tonen.

Nvidia heeft verschillende RTX-sdk's geport om ze te laten werken op Arm-hardware met Linux en Chromium. Het gaat om DLSS, RTX Direct Illumination, Nvidia Optix AI-Acceleration Denoiser, RTX Memory Utility en RTX Global Illumination.

De Rtxdi-, NRD- en Rtxmu-sdk's voor Arm met Linux en Chromium zijn per direct beschikbaar voor ontwikkelaars. Volgens Nvidia volgen Rtxgi en DLSS binnenkort. Ontwikkelaars kunnen daarmee games en software uitbrengen voor Arm-hardware met de genoemde technieken. Wel is een RTX-videokaart vereist om er gebruik van te maken. Er zijn momenteel geen Arm-apparaten met dergelijke gpu's te koop.

Voor de demo's gebruikt Nvidia een laptop met een MediaTek Kompanio-processor. Die socs werden vorig jaar aangekondigd als chips voor in Chromebooks. In de demonstratie wordt de MT8195 gebruikt. Dat is een op 6nm gemaakte Arm-processor voor laptops met vier Arm Cortex-A78-cores en vier Cortex-A55-cores.

Nvidia heeft baat bij het werkend krijgen van zijn technieken op Arm-hardware. De videokaartenfabrikant wil zelf Arm overnemen voor 40 miljard dollar. Er is veel kritiek op die overnameplannen, vanwege de macht die Nvidia daarmee zou krijgen. Veel bedrijven nemen licenties af van Arm om eigen processors te maken. De overname wordt nog onderzocht door het Verenigd Koninkrijk en de EU.