VS, EU en NAVO beschuldigen China van Microsoft Exchange-hack

De Verenigde Staten, de Europese Unie, de NAVO en verschillende andere bondgenoten hebben gezamenlijk China beschuldigd van de Microsoft Exchange-hack eerder dit jaar. De bondgenoten spreken zich uit tegen de 'kwaadaardige cyberactiviteiten' van China.

De verschillende bondgenoten laten onder andere weten dat ze China beschuldigen van en bekritiseren over 'kwaadaardige cyberactiviteiten'. De Verenigde Staten spreken zich uit tegen de cyberaanvallen vanuit China en claimen daarnaast dat hackers die banden hebben met het Chinese ministerie van Staatsveiligheid, verantwoordelijk zijn voor de Microsoft Exchange Server-hack. Die hack kwam begin maart aan het licht. Microsoft stelde toen al dat Chinese hackers deze kwetsbaarheden hadden misbruikt.

Naast de VS hebben ook de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de NAVO, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan allemaal afzonderlijke verklaringen naar buiten gebracht. Deze landen bekritiseren en veroordelen gezamenlijk het cybergedrag van China in het algemeen, beschuldigen dat land voor de Exchange-hacks van eerder dit jaar en bekritiseren het land om die hack.

Veroordeling door bondgenoten VS

Het is de eerste keer dat de NAVO zich uitspreekt tegen de cyberactiviteiten van China, stelt een woordvoerder van het Witte Huis. Ook de EU spreekt zich in een statement uit tegen de hackpogingen van China, dat volgens de Unie onder andere uit is op spionage en diefstal van intellectuele eigendom.

"Vandaag brengen de EU en haar lidstaten, samen met partners, kwaadaardige cyberactiviteiten aan het licht die onze economie, veiligheid, democratie en onze samenleving in het algemeen ernstig hebben geschaad", schrijft het EU-hoofd van buitenlandse zaken Josep Borrell namens de Europese Unie. "De EU en haar lidstaten zijn van oordeel dat deze kwaadwillige cyberactiviteiten vanaf het grondgebied van China zijn ondernomen."

De verschillende landen en instanties willen gezamenlijk blijven optreden tegen de activiteiten, zo meldt de VS. De groep zal onderling inlichtingen blijven uitwisselen over cyberdreigingen en samenwerken op het gebied van netwerkverdediging en cybersecurity. De VS laat daarbij weten niet per se te verwachten dat de gezamenlijke uitspraak het gedrag van China zal veranderen.

In een gesprek met Amerikaanse journalisten vertelde een Amerikaanse functionaris dat een publieke veroordeling van China slechts beperkte invloed zou hebben om toekomstige aanvallen te voorkomen. "We sluiten verdere acties om China ter verantwoording te roepen niet uit, maar zijn ons er ook van bewust dat een enkele actie niet het gedrag van China kan veranderen, evenmin als een land dat op eigen houtje doet. Daarom hebben we ons er in eerste instantie op gericht om andere landen met ons mee te krijgen", citeert CNBC.

Verder laat de VS weten dat het Amerikaanse ministerie van Justitie vier staatshackers van het Chinese ministerie van Staatsveiligheid aanklaagt. Zij zouden tussen 2011 en 2018 een campagne hebben gevoerd om computersystemen van Amerikaanse bedrijven, overheidsinstanties en universiteiten te hacken.

De Microsoft Exchange-hack

De landen gaan ook verder in op de Microsoft Exchange-hack, die op 3 maart wereldkundig werd gemaakt, toen Microsoft vier zerodays dichtte in Exchange Server. De techgigant stelde toen al 'met grote zekerheid' dat Chinese hackersgroep Hafnium de exploits misbruikt zou hebben. De kwetsbaarheden gaven hackers toegang tot e-mailaccounts via on-premise servers die Exchange-versies 2013 tot 2019 draaiden. De aanvallen zouden gericht zijn op Amerikaanse slachtoffers, meldde Microsoft in maart.

De FBI, CISA en CIA zullen naar verwachting later vandaag meer details delen over de Exchange-hack. Deze Amerikaanse veiligheidsdiensten zouden met 'meer dan vijftig tactieken, technieken en procedures' komen die Chinese hackers gebruiken 'als zij netwerken van Amerika en bondgenoten aanvallen'.

Het is al bekend dat de FBI via de rechter toestemming heeft gekregen om toegang te verkrijgen tot ongepatchte systemen en code-elementen te verwijderen die door de Chinese hackers zouden zijn achtergelaten en vervolgaanvallen mogelijk zouden maken, schrijft The New York Times.