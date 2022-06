SolarWinds-hackers kregen toegang tot deel broncode van drie Microsoftproducten

Hackers achter de SolarWinds-aanval hebben toegang gekregen tot bronbestanden van Microsoft Azure, Exchange en Intune. Dat blijkt uit een intern onderzoek van Microsoft. Volgens het bedrijf ging het om een klein aantal bestanden.

Eerder maakte Microsoft al bekend dat de indringers bij broncode van het bedrijf konden komen. Nu blijkt dat het om drie specifieke producten gaat: de clouddienst Azure, de cloudmanagingdienst Intune en de mail- en agendadienst Exchange.

Microsoft concludeert dat in een inmiddels afgerond intern onderzoek. Daarin schrijft Microsoft ook dat er geen bewijs is gevonden dat de aanvallers toegang hadden tot gegevens van klanten en dat er geen aanwijzingen zijn dat systemen van Microsoft gebruikt zijn bij aanvallen op anderen.

De aanvallers hebben wel kunnen zoeken in enkele broncode-repositories. Binnen Microsoft kunnen alle medewerkers code van producten en diensten inzien, maar zij kunnen de code niet wijzigen. De aanvallers waren in de coderepositories op zoek naar bedrijfsgeheimen, maar volgens Microsoft is het niet toegestaan om bedrijfsgeheimen in code te schrijven en wordt daarop altijd gecontroleerd. Daardoor hebben de aanvallers geen bedrijfsgeheimen buit kunnen maken.

In december kwam Microsoft erachter dat aanvallers eind november een bronbestand hadden ingezien, waarna het onmiddellijk toegang tot de systemen ontzegde. Volgens Microsoft hebben de aanvallers tot begin januari opnieuw geprobeerd om toegang te krijgen tot de systemen, maar zijn ze daar niet in geslaagd. Het bedrijf zegt dat de aanvallers geen toegang hadden tot de volledige bronbestanden van Microsoftproducten terwijl ze in de repositories aan het zoeken waren, maar alleen tot een paar afzonderlijke bestanden.

Daarbij gaat het om een klein aantal bronbestanden van Azure, gericht op diensten, beveiliging en identiteit, en enkele bestanden van Intune en Exchange. Daarbij hebben de aanvallers geen inloggegevens kunnen vinden van accounts met bijvoorbeeld adminprivileges. Eerder meldde Microsoft dat de hackers verschillende interne accounts hadden overgenomen, waarvan er een is gebruikt om broncodes op te zoeken. Dat account had geen toestemming om de code aan te passen.

De omvangrijke SolarWinds-aanval kwam in december aan het licht. Volgens de Amerikaanse overheid zijn minimaal honderd bedrijven en negen overheden daardoor getroffen. Dat aantal is lager dan eerdere schattingen, maar kan nog oplopen.