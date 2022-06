SolarWinds: aantal slachtoffers van Sunburst-achterdeur is minder dan honderd

Het aantal gebruikers van SolarWinds dat door het supply-chain-lek van vorig jaar is geïnfecteerd ligt op minder dan honderd. SolarWinds heeft het onderzoek naar de Sunburst-achterdeur bijna afgerond en zegt dat het aantal getroffen klanten veel lager ligt dan gedacht.

SolarWinds zegt dat het daadwerkelijk aantal slachtoffers van de Sunburst-malware 'minder dan honderd is'. Het bedrijf heeft onderzoek gedaan naar Sunburst. Dat is de naam van een achterdeur die in december werd gevonden in de Orion-software van SolarWinds. Toen bleek dat hackers een update voor de software hadden geïnfecteerd met malware waarmee een verbinding naar een command-and-controlserver werd gelegd. Aanvankelijk werd gezegd, onder andere door SolarWinds zelf, dat 18.000 klanten potentieel kwetsbaar waren voor de kwetsbaarheid. Daarbij werd uitgegaan van het aantal klanten dat de geïnfecteerde update had gedownload.

Nu nuanceert SolarWinds dat getal. Van het aantal klanten dat de update heeft gedownload was er volgens het bedrijf een deel dat die vervolgens niet heeft geïnstalleerd. Een ander deel van de klanten gebruikte de update op servers die geen toegang hadden tot internet en daardoor niet konden worden voorzien van de achterdeur.

SolarWinds weet niet hoeveel klanten de geïnfecteerde update wel hebben gedownload. Het bedrijf zegt een schatting te maken op basis van dns-gegevens. Op basis van die 'statistische analyse' denkt het bedrijf naar eigen zeggen dat 'minder dan honderd klanten' met de c&c-server contact hebben gelegd. SolarWinds benadrukt dat ook de Amerikaanse autoriteiten en externe onderzoekers op dat getal uit kwamen. Onder die honderd klanten zaten wel grote namen: onder andere MalwareBytes en Microsoft zeiden dat de hackers toegang tot hun systemen hadden. Ook hebben de hackers toegeslagen op Amerikaanse ministeries, overheidsinstellingen en universiteiten.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de broncode van de software van het bedrijf niet is aangepast, maar dat de achterdeur werd geplaatst via de geautomatiseerde build-software van Orion Platform. De hackers zouden al in oktober 2019 een test hebben uitgevoerd om malware in de update te plaatsen. Die werd uiteindelijk tussen maart en juni 2020 in de Orion-update verscheept.