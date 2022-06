Gigabyte kondigt BRIX-minidesktops met Intel Jasper Lake-processors aan

Gigabyte heeft drie nieuwe compacte BRIX-desktops aangekondigd, die uitgerust worden met een Intel Pentium Silver- of Celeron-processor. Deze op 10nm geproduceerde processors zijn van de Jasper Lake-generatie.

Het gaat om de GB-BMPD-6005, GB-BMCE-5105 en de GB-BMCE-4500C. Deze drie modellen delen dezelfde case en overige specificaties; ze verschillen alleen in cpu en koeling. De BMPD is het topmodel en krijgt een Pentium Silver N6005 mee. Deze quadcore heeft een tdp van 10W en een geclaimde kloksnelheid van 2,8GHz. De BMCE-5105 heeft de quadcore Celeron N5105 en heeft eveneens een tdp van 10W en een geclaimde kloksnelheid van 2,8GHz. De BMCE-4500C heeft in tegenstelling tot de andere twee modellen geen ventilator en de cpu is een Intel Celeron N4500-dualcore met een geclaimde kloksnelheid van 2,8GHz en een tdp van 6W.

De drie modellen zitten in een case van 46,8x112,6x119,4mm groot en ondersteunen een VESA-mount. De barebones ondersteunen maximaal één SO-DIMM-DDR4-reepje van 16GB, krijgen een wifikaart en een Intel UHD Graphics 605-chip mee. De BRIX-modellen hebben een HDMI-2.0a- en DisplayPort-1.2a-aansluiting waarmee twee beeldschermen met een maximale resolutie van 4096x2160 pixels met 60Hz aangesloten kunnen worden. Verder zijn er vier USB-3.0-poorten, waarvan eentje Type-C, is er een enkele RJ45-poort en een headphone- en een mic-poort.

De nieuwe BRIX'en ondersteunen tot slot een M.2 2280-ssd en een 2,5"-schijf. Prijzen en beschikbaarheid noemt Gigabyte niet.