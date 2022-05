Gigabyte komt met Brix Pro-mini-pc's met Tiger Lake-cpu's en Thunderbolt 4

Gigabyte komt met drie verschillende mini-pc's met Intel Tiger Lake-processors. Deze Brix Pro-barebones krijgen onder andere vier HDMI-aansluitingen en een Thunderbolt 4-connector. De systemen moeten in november beschikbaar komen. Adviesprijzen zijn nog niet bekend.

De verschillende Brix Pro-systemen hebben een behuizing die 196,2x44,4x140,0mm groot is met een volume van 1,16 liter. De barebones komen beschikbaar in varianten met een Intel Core i3-1115G4-, i5-1135G7- en i7-1165G7. De variant met i3-processor heeft twee cores en vier threads. Het i5-model beschikt op zijn beurt over vier cores en acht threads. De i7-variant beschikt ook vier cores en acht threads, maar beschikt over hogere kloksnelheden, meer cache en een Xe-gpu met meer execution units. De systemen krijgen verder twee SO-DIMM-slots met ondersteuning voor maximaal 64GB aan DDR4-3200-geheugen.

Aan de voorkant van de Brix Pro zitten vier USB 3.2 Gen 2-aansluitingen van het type-A, twee 3,5mm-jacks voor audio en microfoons, en een aan/uitknop. De achterkant van de behuizing is voorzien van een Thunderbolt 4-aansluiting, twee USB 3.2 Gen 2-connectors van het type-A en een DC-aansluiting voor de stroomvoorziening. De systemen beschikken ook over vier HDMI 2.0a-connectors en twee ethernetaansluitingen, waarvan er een snelheden tot 2,5Gbit/s ondersteunt.

De Brix Pro-systemen beschikken verder over een M.2-slot met PCIe 4.0 x4-interface, een M.2 PCIe 3.0 x4-slot met ondersteuning voor SATA en een enkele SATA 3.0-connector. Gigabyte levert een VESA-montagemodule met ondersteuning voor 75mm- en 100mm-mounts. De pc's hebben ook een TPM . Gigabyte maakt nog geen adviesprijzen of concrete releasedata bekend. Volgens Anandtech komen de nieuwe Brix Pro-barebones in november uit.