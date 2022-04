ASRock maakt mini-pc's met Ryzen 4000U-apu's en 2,5Gbit/s-ethernetpoort

ASRock maakt een serie mini-pc's met Ryzen 4000U-laptopprocessors en een 2,5Gbit/s-ethernetaansluiting. Er verschijnen modellen met vier, zes en acht cores. Het krachtigste model wordt uitgerust met de Ryzen 7 4800U-octacore.

ASRock heeft drie modellen in de 4X4 BOX-4000-serie op zijn website gezet. Het gaat om de BOX-4800U, BOX-4500U en BOX-4300U. De naamgeving verwijst naar de AMD Ryzen 4000U-processors die erin zitten. Het gaat respectievelijk om een Ryzen 7, 5 en 3 met acht, zes en vier cores. Dit zijn 15W-processors die voornamelijk in laptops worden gebruikt.

De kleine kastjes hebben afmetingen van 110x117,5x47,85mm en kunnen vier 4k-schermen tegelijk aansturen. Dat kan via een hdmi 2.0-aansluiting, een displayport 1.2a-poort en twee usb-c-poorten met displayport alt-mode. De mini-pc's hebben twee ethernetaansluitingen, waarvan één 2,5Gbit/s-poort.

In de barebones passen twee sodimms voor maximaal 64GB ddr4-3200. Er is ruimte voor een m2-ssd van maximaal het 2280-formaat en een 2,5"-ssd of -hdd. Wanneer de 4X4 BOX-4000-pc's uitkomen en wat ze kosten, is nog niet bekendgemaakt.