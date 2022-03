ASRock introduceert dunne mini-pc's met AMD Ryzen 4000U-laptopprocessors

ASRock brengt onder de naam Mars 4000U een serie van mini-pc's uit met AMD Ryzen-laptopprocessors. De afmetingen zijn 194x150x26 mm en de behuizing heeft een VESA-mount. Er verschijnen modellen met 4, 6 en 8 cores.

Alle uitvoeringen van de Mars 4000U-pc's zijn gebaseerd op het FP6D4-P1-moederbord. De processor is daarop gesoldeerd en ASRock gebruikt een zelfontworpen heatsink en kleine fan. ASRock maakt varianten met de Ryzen 7 4800U en 4700U, Ryzen 5 4600U en 4500U en met de Ryzen 3 4300U. Dat zijn 15W-processors die veelal in laptops worden gebruikt.

Er is plek voor twee reepjes DDR4-3200-geheugen van het SO-DIMM-formaat en er past één M.2-2280-ssd in de behuizing. Ook is er ruimte voor een 2,5"-ssd of -hdd. De Mars 4000U-pc's hebben zeven USB-aansluitingen, waaronder een Type-C-variant aan de voorkant. Schermen kunnen via HDMI of D-SUB worden aangesloten. Ook voorziet ASRock de mini-pc's van een sd-kaartlezer.

Adviesprijzen van de Mars 4000U-pc's zijn niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk waar en wanneer de kleine computertjes te koop zijn. ASRock bracht eerder dit jaar al iets grotere mini-pc's uit met dezelfde Ryzen-processors. De Mars-varianten zijn een stuk dunner.