Rockchip RK3588-soc heeft ondersteuning voor 8k60-video

De komende RK3588-soc van Rockchip heeft ondersteuning voor het decoderen van 8k-video op 60fps, zo blijkt uit de presentatie die het bedrijf heeft gegeven op de eigen ontwikkelaarsconferentie. De system-on-a-chip moet volgend voorjaar uitkomen.

Coderen van video gaat met 8k30 via de aparte Video Processing Unit, schrijft CNX-Software op basis van een presentatie op de Rockchip Developers Conference. Er is ook ondersteuning voor twee HDMI-poorten, met ondersteuning voor HDMI 2.1. De soc, bedoeld voor iot-apparaten zoals slimme schermen en voor op Arm gebaseerde singleboardcomputers, heeft vier Arm Cortex A76-kernen en vier Cortex A55-kernen, bijgestaan door een nog onbekende quadcore-gpu van Arm uit de Odin-generatie. Het gaat vermoedelijk om een nog niet aangekondigde gpu.

De soc ondersteunt Lpddr4x- en Lpddr5-geheugen tot 32GB, terwijl hardwaremakers op het gebied van opslag aan de slag kunnen met eMMC 5.1, SDIO en SATA 3.0. Daarmee ontbreekt ondersteuning voor UFS-opslag.

Behalve cpu, gpu en vpu zit er ook een neurale kern in voor AI-toepassingen, zoals in socs in de afgelopen jaren gebruikelijk is geworden. Rockchip zal Android en Linux ondersteunen, naast een Chinees besturingssysteem. De RK3588 moet in de komende zomer uitkomen.