Arm kondigt Mali G57-gpu voor midrange-smartphones aan

Chipontwerper Arm heeft de Mali G57-gpu voor midrange-smartphones aangekondigd. Het gaat om de eerste midrange-gpu op de nieuwe Valhall-architectuur. Het is nog onbekend wanneer de eerste smartphones met G57-gpu gaan verschijnen.

Arm maakt niet veel details bekend van de G57, maar zegt dat de gpu bij dezelfde workload ongeveer 30 procent minder energie moet verbruiken dan de voorgaande G52. Ook moeten de prestaties bij machine learning-taken beter zijn. Heel relevant is dat niet, omdat veel socs inmiddels aparte processors hebben voor het afhandelen van zaken als beeldherkenning en uitvoeren van neurale berekeningen. Die ontwikkelt Arm nu ook zelf met zijn Ethos-npu's.

Het is onbekend wanneer fabrikanten de G57 in socs gaan verwerken, maar de G77 komt vanaf volgend jaar beschikbaar. Onder meer Huawei, AmLogic en Rockchip maken gebruik van gpu's van Arm in hun socs. Zo zit de G52 in de Kirin 810, de soc die onder meer in de nieuwe Honor 9x-smartphone zit. Het is onbekend of Huawei de G57 ook zal kunnen gebruiken, omdat het Britse Arm de banden met Huawei heeft verbroken vanwege het handelsverbod voor Amerikaanse bedrijven met Huawei. Arm claimt dat zijn Amerikaanse divisie mede producten ontwikkelt en dus onder het handelsverbod valt.