'ARM heeft personeel opgedragen samenwerking met Huawei te staken'

Volgens de BBC heeft chipontwerper ARM zijn eigen personeel door middel van een memo opgedragen om de samenwerking met Huawei te staken. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor Huaweis mobiele Kirin-chips.

De BBC meldt interne stukken te hebben ingezien waarin de leiding van ARM zijn personeel vertelt de zaken met Huawei op te schorten. ARM zou zijn werknemers hebben opgedragen te stoppen met 'alle geldende contracten, ondersteunende diensten en elk samenwerkingsverband dat nog in behandeling is'. ARM heeft aan de BBC laten weten dat het 'voldoet aan alle recentste regels van de Amerikaanse overheid', maar het bedrijf wilde geen nader commentaar geven. Huawei wilde eveneens geen inhoudelijk commentaar geven.

In de memo staat dat de ontwerpen van ARM 'Amerikaanse originele technologie' bevatten. Op basis van die vaststelling is de leiding van het van oorsprong Britse bedrijf waarschijnlijk van oordeel dat het niet onder het decreet van de Amerikaanse president uitkomt.

Als ARM zich daadwerkelijk genoodzaakt ziet de banden met Huawei verbreken, kan dat een behoorlijke nieuwe klap voor Huawei zijn. Het chipbedrijf HiSilicon is in handen van Huawei en maakt de Kirin-socs voor smartphones, die Huawei voor een deel van zijn smartphones inzet. Daarbij zijn de cpu-ontwerpen van ARM cruciaal; daartoe heeft HiSilcon licenties van ARM. Als die wegvallen kan dat de productie van de Kirin-socs flink bemoeilijken. Het verbod raakt naar verluidt ook ARM China, een Chinees bedrijf waarin ARM een belang van 49 procent heeft.

De exacte gevolgen voor de Kirin-socs zijn nog onduidelijk. Later dit jaar moet de Kirin 985-soc in Huawei-telefoons verschijnen, zoals waarschijnlijk in de Huawei Mate 30. De BBC schrijft dat een bron binnen ARM meldt dat de Kirin 985, die in het derde kwartaal van dit jaar in massaproductie moet gaan, niet geraakt wordt door de ban. De volgende iteratie van de chip moet echter nog voltooid worden en die versie moet waarschijnlijk van de grond af aan worden opgebouwd.

Trump tekende onlangs een decreet waarmee een groot aantal bedrijven wordt verboden handel te drijven met Huawei en zeventig bedrijven die aan de Chinese onderneming verwant zijn. Op basis van dit besluit zag Google zich onlangs genoodzaakt om Huawei niet lager een Android-licentie te verschaffen, al volgde snel daarna een uitstel van drie maanden. Mede door deze breuk met Google komt Huawei met een eigen besturingssysteem.