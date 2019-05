Gerucht: Huaweis OS draait Android-apps en komt uiterlijk begin 2020 - update

Huawei werkt volgens geruchten aan een eigen besturingssysteem onder de naam Hongmeng. De software zou naar verluidt alle Android-apps kunnen draaien en op zijn vroegst in de herfst van dit jaar of uiterlijk in de lente van volgend jaar voor het eerst uitkomen.

Dat claimt althans Huawei Central, dat claimt het nieuws 'bevestigd' te hebben bij bronnen. Huawei Central heeft geen noemenswaardige track record wat geruchten betreft waardoor niets te zeggen is over het waarheidsgehalte van het gerucht. Het OS zou op smartphones, tablets, tv's en wearables kunnen draaien. De naam Hongmeng verscheen maandag al in Chinese media om Huaweis besturingssysteem aan te duiden. Huawei zou deze geleidelijk aan willen gebruiken om Android te vervangen. Verdere details over de software zijn niet bekend.

Huawei werkt naar verluidt al jaren aan het eigen OS mocht het nodig zijn een alternatief voor Android te gaan gebruiken. Dat moment kwam deze week flink dichtbij nadat bleek dat Google zich gedwongen zag met Huawei te breken en de Android-licentie in te trekken. De Amerikaanse overheid verleende echter uitstel met drie maanden.

Huawei verklaart volgens Reuters slachtoffer te zijn van pestgedrag van de Amerikaanse overheid en er met Google aan te werken om de ban ongedaan te maken.

Update, woensdag 08.30: Volgens Chinese media heeft de ceo van Huawei, Richard Yu, gezegd dat 'Huawei OS', zoals hij het noemde, in de herfst uitkomt met mogelijk uitloop naar de lente van 2020. Ook zei hij dat het OS Android-applicaties ondersteunt en dat smartphones, tablets, tv's en wearables de software gaan draaien. Waarschijnlijk beroept Huawei Central zich op deze uitspraken.