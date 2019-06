Huawei: we bereiden ons voor om Android-alternatief op de markt te brengen

Huawei heeft bevestigd dat het werkt aan een uitrol van een Android-alternatief. Het besturingssysteem met de naam Hongmeng wordt momenteel in China getest. Er verschenen eerder al geruchten over een door Huawei ontwikkeld alternatief op Android.

Andrew Williamson, die bij Huawei werkt als vice president van de communicatietak, gaf in een interview met persbureau Reuters aan dat er voorbereidingen worden getroffen om een eigen besturingssysteem voor smartphones uit te brengen, en dat het bedrijf bezig is met het 'potentieel uitbrengen' ervan. Williamson noemt het potentieel omdat het uitbrengen van een Android-alternatief niet het gewenste scenario is: Huawei blijft liever Android-smartphones uitbrengen.

Mocht het toch nodig zijn, dan kan het Android-alternatief binnen een aantal maanden op de markt worden gebracht, aldus Williamson. In geruchten werden al drie apparaten genoemd met het door Huawei ontwikkelde mobiele besturingssysteem, die in oktober uit zouden moeten komen.

Verder liet Williamson ook weten dat het waarschijnlijk het merkenrecht op de naam Hongmeng gaat aanvragen. Daarmee worden geruchten bevestigd waarin werd gesteld dat Huawei zou werken aan een mobiel besturingssysteem met de naam Hongmeng.

Huawei werkt aan een alternatief op Android vanwege de handelsrestricties die zijn opgelegd door de VS. Daardoor mag het geen zaken meer doen met Amerikaanse bedrijven, waaronder Google. Huawei vecht deze sancties aan.