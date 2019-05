'China sluit inzet zeldzame aardmetalen in handelsoorlog VS niet uit'

China zendt volgens Chinese kranten het signaal dat het land zijn aardmetalen gaat inzetten in de handelsoorlog met de Verenigde Staten, dan wel dat het land dit niet uitsluit. De aardmetalen, waar China wereldwijd de grootste leverancier van is, worden gebruikt voor onder andere elektronica.

De Global Times citeert een woordvoerder van de National Development and Reform Commission voor zijn bericht: "Als een land producten gebruikt die gemaakt zijn van China's aardmetalen en dit gebruikt om China's ontwikkeling tegen te houden, zou het Chinese volk daar niet blij mee zijn."

De krant schrijft dat 'industrie-ingewijden' zeggen dat dit een impliciet signaal is dat China bereid is zijn zeldzame aardmetalen in te zetten 'als wapen' in de 'escalerende handelsoorlog met de VS en de restricties van de VS tegen Huawei'.

De serieuzere krant South China Morning Post houdt het er op basis van dezelfde uitspraken op dat de Chinese overheid de inzet van aardmetalen in ieder geval niet uitsluit. Deze krant plaatst ook quotes van de overheidswoordvoerder die de-escalerend bedoeld zijn: "Ik wil benadrukken dat de productieketens van China en de VS sterk verbonden en aanvullend zijn. We profiteren als we samenwerken en lijden als we elkaar bevechten." Peking behoudt volgens hem de principes van open, coördineren en delen bij de ontwikkeling van de industrie voor zeldzame aardmetalen, maar wel geeft China zijn eigen markt prioriteit.

Reuters wijst op een redactioneel commentaar van de Global Times met de titel 'Verenigde Staten, onderschat China's mogelijkheden om terug te slaan niet'. Daarin staat dat de VS afhankelijk is van de zeldzame aardmetalen van China. Ook schrijft de krant in dat commentaar dat het antwoord op de vraag of zeldzame aardmetalen een tegenwapen zijn, geen mysterie is. Media in China schrijven over het algemeen niet over standpunten die strijdig zijn met die van de overheid.

China was verantwoordelijk voor tachtig procent van de import van de VS van zeldzame aardmetalen tussen 2014 en 2017, schrijft Reuters. De VS zou deze ontzien hebben bij de instelling van tarieven, terwijl China wel de importtarieven voor Amerikaanse aardmetalen verhoogd zou hebben. De VS en andere landen zien de afhankelijkheid van China voor zeldzame aardmetalen al jaren als een probleem en zoeken daarom naar alternatieven en proberen zelf meer aardmetalen te delven.

