Huawei vecht sancties VS aan bij de Amerikaanse rechter

Huawei stapt naar de rechter om de sancties aan te vechten die door de Amerikaanse overheid zijn opgelegd. Het Chinese bedrijf vindt dat Amerika moet ophouden met het boycotten van Huawei-producten omdat ze 'zogenaamd een bedreiging zouden vormen voor de veiligheid'.

Huawei heeft woensdag een motie voor een kort geding ingediend om versneld een eind te maken aan de 'illegale acties tegen de onderneming', zo laat het Chinese bedrijf weten in een persbericht. In maart diende de telecomreus al een klacht in tegen de Verenigde Staten omdat de beperkingen 'ongrondwettelijk' zouden zijn.

"Het boycotten van Huawei met cybersecurity als excuus zal er niet voor zorgen dat netwerken veiliger worden. De maatregelen zorgen voor een vals gevoel van veiligheid en leiden de aandacht af van de échte uitdagingen waar we voor staan", zegt Huaweis bedrijfsadvocaat Song Liuping. Volgens hem misbruiken Amerikaanse politici de kracht van een volledige natie om achter een privébedrijf aan te gaan: "Dat is niet normaal. Bijna nooit vertoond in de geschiedenis". Song Liuping voegde nog toe dat de Amerikaanse overheid nog steeds geen bewijs heeft geleverd dat Huawei een bedreiging voor de veiligheid zou vormen.

Huaweis chief legal officer Song Liuping

In de klacht trekt Huawei vooral van leer tegen sectie 889 van de National Defense Authorization Act of NDDA, de wet die het budget voor Defensie regelt. Daarin staat dat overheidsdiensten voor belangrijke infrastructuur geen apparatuur van Huawei mogen aankopen. Huawei noemt die bepaling onwettig en claimt dat het ingaat tegen de scheiding van machten, omdat het Amerikaanse Congres hiermee de wet maakt en tegelijk probeert de uitvoerende macht te zijn.

Volgens bedrijfsadvocaat Song Liuping scheppen de sancties van de Amerikaanse overheid een gevaarlijk precedent. "Vandaag is het de telecomsector en Huawei, maar morgen kunnen het jouw industrietak, jouw bedrijf, jouw consumenten zijn", stelt hij. Volgens de chief legal officer heeft Huawei alle vertrouwen in de onafhankelijkheid en integriteit van het Amerikaanse rechtssysteem en hoopt het bedrijf dat 'de fouten in de National Defense Authorization Act in de rechtbank kunnen worden gecorrigeerd'.

Huawei hoopt verder dat Amerika 'eerlijke en efficiënte maatregelen' zal treffen ter verbetering van de ict-beveiliging. "Als veiligheid het echte doel is van de Amerikaanse overheid", zo eindigt het persbericht. De door Huawei ingediende motie zal behandeld worden op 19 september.