Senaat VS neemt wet aan om subsidies voor kopen Huawei-apparatuur af te schaffen

De Amerikaanse Senaat heeft unaniem een wet aangenomen die het geven van subsidie aan providers voor de aanschaf van apparatuur van Huawei en ZTE verbiedt. Alleen de Amerikaanse president Donald Trump hoeft de wet nog goed te keuren voor hij van kracht wordt.

De tekst van de wet noemt Huawei niet expliciet, maar een reactie van de inititiefnemers van de wet maakt duidelijk dat de wet is gericht tegen de Chinese fabrikant van onder meer netwerkappatuur. De wet spreekt over de aanschaf van apparatuur die een mogelijke bedreiging is voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten.

Door de wet kunnen providers geen subsidie meer krijgen voor de aanschaf van apparatuur van Huawei en ZTE, omdat de FCC die eerder labelde als gevaar voor de nationale veiligheid. Daardoor is de aanschaf van apparatuur van concurrenten als Nokia en Ericsson veel aantrekkelijker, omdat daarvoor nog wel subsidies bestaan.

De wet zou vooral providers op het platteland treffen, die vaker dan providers in stedelijke gebieden apparatuur van Chinese makelij in het netwerk hebben staan. Twee jaar geleden ging het om 25 procent van de providers in landelijke gebieden.

Huawei is het niet eens met de wetgeving. Het bedrijf spande al een rechtszaak aan tegen het oordeel van de FCC en het bedrijf zegt in een reactie aan The Hill dat er te weinig geld is gereserveerd voor de wetgeving en dat klanten en bedrijven van providers op het platteland daar de dupe van zullen worden.