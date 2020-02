Huawei wilde r&d-center openen in Nederland

Huawei was van plan een r&d-center te openen in Nederland. Dat blijkt uit een brief die een topman van het bedrijf vorig jaar heeft gestuurd aan minister-president Mark Rutte. Het is nog onbekend wat Huawei wilde doen met het onderzoekscentrum.

Huawei heeft het in de brief, die door Politico online is gezet, over het opzetten van een r&d-center vorig jaar, maar dat is niet gebeurd. Het is onbekend of Huawei het plan nog wil doorvoeren of dat het er niet van zal komen.

Volgens Politico wilde Huawei met het plan Rutte ervan weerhouden om Huawei te blokkeren bij de bouw van 5g-netwerken. Dat lijkt niet volledig te hebben gewerkt; Huawei mag antennes leveren aan providers, maar voor apparatuur in de kern van het netwerk mogen providers zich niet tot het Chinese bedrijf wenden.

Het is niet het enige aanbod dat Huawei heeft gedaan voor investeringen in landen. Zo zou het met een Franse regio in gesprek zijn geweest over het bouwen van een fabriek voor het produceren van hardware in het gebied. Ook kreeg onder meer de Poolse overheid te horen dat er misschien een r&d-center zou komen in Nederland.

De investeringen, waarmee vermoedelijk honderden miljoenen of zelfs miljarden euro's zijn gemoeid, hadden overheden ertoe moeten overhalen om geen blokkade van Huawei-apparatuur af te kondigen. "Hoe kun je miljarden euro's investeren in een locatie waar je verwacht dat de overheid nog steeds een beslissing maakt die discrimanatoir zou kunnen zijn?" zegt een woordvoerder van Huawei tegen Politico.