VK staat 5g-apparatuur van Huawei toe, maar niet voor kernnetwerk

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft besloten dat Huawei-apparatuur niet geheel wordt geweerd voor de bouw van 5g-netwerken. Het bedrijf mag apparatuur leveren, maar niet voor het kernnetwerk.

De Britse regering schrijft dat high risk vendors worden uitgesloten van gevoelige kerndelen van de 5g- en gigabitnetwerken. Deze term wordt gebruikt voor partijen die 'een groter beveiligings- en weerstandsrisico vormen voor Britse telecomnetwerken'. Deze partijen worden verder geweerd van 'gevoelige geografische locaties', zoals militaire bases en nucleaire faciliteiten. Britse operators krijgen de verplichting om additionele waarborgen in te stellen en moeten high risk vendors uitsluiten van die delen van het telecomnetwerk die cruciaal zijn voor de veiligheid. Huawei wordt niet bij naam genoemd, al lijkt er weinig twijfel dat met de term 'high risk vendor' in het bijzonder op dit Chinese bedrijf wordt gedoeld.

Daarnaast worden deze partijen beperkt tot een minderheidsaanwezigheid van niet meer dan 35 procent in het toegangsnetwerk, ook wel de periferie van het netwerk genoemd. Dit deel van het netwerk, waar apparaten en apparatuur verbonden worden met mobiele telefoonmasten, wordt onderscheiden van het kernnetwerk. Dit moet voorkomen dat het VK te afhankelijk wordt van de apparatuur van een 'risicovolle' partij. Ook wil de regering dat de diversiteit van de levering van apparatuur voor telecomnetwerken wordt verbeterd, wat betekent dat een groter aantal bedrijven wordt aangetrokken om apparatuur te leveren.

De regering zegt op de kortst mogelijk termijn met wetgeving te komen zodat deze regels geïmplementeerd kunnen worden. Met dit standpunt gaat de Britse regering in tegen de wens van de Verenigde Staten. De regering van Trump voert al geruime tijd een lobby om westerse landen ervan te weerhouden met Huawei in zee te gaan, omdat er via apparatuur van Huawei een te groot risico zou bestaan voor spionage. Dat kan in theorie gevolgen hebben voor de onderhandelingspositie van het VK als het na Brexit eind deze maand met de VS gaat onderhandelen over een nieuwe handelsovereenkomst.

Vooraanstaande Amerikaanse Republikeinse politici uit het Huis van Afgevaardigden hebben laten weten dat het toestaan van Huawei gevolgen kan hebben op het vlak van het delen van inlichtingen, schrijft Politico. Of het Witte Huis een dergelijke harde lijn zal volgen, is onbekend. Het VK vormt samen met de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland de zogeheten Five Eyes-landen, die samenwerken op het gebied van inlichtingen.

Victor Zhang, een onderdirecteur van Huawei, heeft op Twitter een reactie geplaatst op het Britse besluit. Volgens het bedrijf heeft het de bevestiging van het VK gekregen dat het kan blijven werken met klanten om de opbouw van 5g-netwerken op schema te houden. Het bedrijf noemt het Britse besluit 'op bewijs gebaseerd' en zegt dat het zal resulteren in een geavanceerder, veiliger en kosteneffectievere telecominfrastructuur die klaar is voor de toekomst. Huawei zegt het ook eens te zijn met een divers palet aan partijen, en dat een eerlijke competitie essentieel is voor de betrouwbaarheid van een netwerk en de innovatie.

De opstelling van het Verenigd Koninkrijk komt redelijk overeen met bijvoorbeeld het beleid van de Nederlandse regering. In Nederland geldt de regel dat telecomproviders bij de aanleg van de 'kritieke delen' van hun 5g-netwerk niet in zee gaan met bedrijven uit landen met een 'offensieve cyberstrategie'. Daarbij kan de Nederlandse regering providers verplichten bepaalde netwerkapparatuur uit hun netwerk te halen. Dergelijke maatregelen zullen naar verwachting in veel andere EU-lidstaten ook worden ingesteld.