Belgische overheid weert Huawei en ZTE uit core-netwerk providers

De Belgische overheid lijkt Huawei en ZTE te gaan weren uit het core-netwerk van de mobiele operators Proximus, Telenet en Orange. Bovendien mogen zij niet meer dan 35 procent van de apparatuur leveren in de mobiele netwerken.

De Nationele Veiligheidsraad noemt Huawei en ZTE niet bij naam, merkt Datanews op. Wel blijkt dat er bij de bouw van 5g-netwerken 'strenge veiligheidsvoorwaarden' zijn om 'niet-wenselijk gebruik te voorkomen'. Daarbij volgt het de lijst van de Europese Commissie om te bepalen welke leveranciers een hoog risico opleveren. Op die lijst staan Huawei en ZTE.

Dat betekent in de praktijk dat de providers geen apparatuur van beide Chinese fabrikanten mogen gebruiken voor het core-netwerk, dat maximaal 35 procent van de apparatuur van de providers van deze fabrikanten mag zijn en dat de inlichtingendiensten zones mogen aanwijzen waar de apparatuur helemaal niet mag staan. Daarmee volgt de Belgische overheid de lijn van andere Europese landen, waaronder Nederland.

Overheden willen Huawei en ZTE weren uit netwerken, omdat ze bang zijn dat de Chinese overheid bij een conflict gebruik kan maken van de apparatuur om bijvoorbeeld het mobiele netwerk uit te schakelen of te spioneren. China en de VS zijn sinds enige jaren verstrikt in een handelsconflict en veel Europese landen hebben een sterk bondgenootschap met de VS. De regeringen willen liever dat apparatuur komt van bedrijven uit landen die ze meer vertrouwen, zoals het Finse Nokia of het Zweedse Ericsson.