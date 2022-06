EU: lidstaten moeten meer doen om 5g-netwerken veilig te houden

De Europese Commissie heeft een rapport uitgebracht over de stand van zaken omtrent 5g in de lidstaten. Daaruit blijkt dat landen weliswaar stappen maken, maar er meer gedaan moet worden om de netwerken veilig te houden.

Uit het rapport, dat vrijdag online is gezet, blijkt dat nog niet alle landen de aanbevelingen van de '5G Toolbox' hebben geïmplementeerd. Zo moeten lidstaten meer doen om risicoprofielen op te stellen van leveranciers om op basis daarvan te bepalen of zij apparatuur mogen leveren voor het 5g-netwerk. Alhoewel niet bij naam genoemd, doelt de Europese Commissie hierbij waarschijnlijk op Huawei, dat door veel landen inmiddels als een beveiligingsrisico wordt gezien; verscheidene landen hebben al besloten om Huawei uit het netwerk te weren. Volgens de EU doet een derde van de lidstaten nog te weinig omtrent risicoprofielen van leveranciers.

Een andere bevinding uit het rapport is dat overheden meer moeten doen om de controle te houden over de 5g-netwerken, zodat zij de macht hebben om telecomproviders die 5g aanbieden te kunnen reguleren, omwille van de nationale veiligheid. Daarbij zou de EU ook graag zien dat lidstaten een auditplan opstellen om informatie te kunnen opvragen bij telecomproviders over gebruik van 5g-apparatuur.

Daarnaast moeten lidstaten richtlijnen opstellen wat telecomproviders wel en niet mogen outsourcen en moet er meer gedaan worden om het aantal leveranciers te verhogen, zodat landen niet afhankelijk zijn van een of enkele leveranciers. Tenslotte zou de Commissie graag zien dat landen vaart maken met het opstellen van beveiligingseisen omtrent het 5g-netwerk.

Het rapport van de EU is onderdeel van de Toolbox die eerder dit jaar is opgezet om lidstaten te helpen om 5g op een goede manier te implementeren in hun telecomnetwerken.