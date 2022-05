Verenigd Koninkrijk gaat Huawei-apparatuur in 5g-netwerk voor 2027 uitfaseren

Britse providers gaan alle Huawei-apparatuur uit hun 5g-netwerken verbannen. Bestaande apparatuur wordt voor eind 2027 uitgefaseerd en vervangen, en er komt een verbod op nieuwe apparatuur. Dat gebeurt in verband met de sancties van de Amerikaanse regering.

Het Britse Lagerhuis stemde vandaag in met een wet die het gebruik van Huawei-apparatuur in 5g-netwerken verbiedt. Alle Huawei-apparatuur moet voor het einde van 2027 zijn vervangen door alternatieven. Na 31 december 2020 mag er ook geen nieuwe apparatuur van het bedrijf worden aangeschaft. Het verbod op Huawei-gebruik in coreonderdelen van netwerken blijft in stand.

Het Lagerhuis volgt het advies van het National Cyber Security Centre in het land. Dat deed onderzoek naar de gevolgen van de Amerikaanse sancties voor Huawei. Door die sancties zou Huawei apparatuur moeten gaan gebruiken waarin het NCSC en de National Security Council 'geen vertrouwen hebben' als het gaat om de veiligheid. "De nieuwe restricties maken het onmogelijk om de veiligheid van Huawei-apparatuur in de toekomst te garanderen", schrijft de regering.

De regering heeft daarop besloten dat Huawei-apparatuur niet alleen in 5g-netwerken moet worden vervangen, maar ook bij glasvezelaanbieders. Het VK is echter al langer bezig om die aanbieders minder afhankelijk te maken van een enkele leverancier. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de tijdlijn om apparatuur voor die aanbieders te vervangen, maar de regering verwacht dat dat 'niet langer dan twee jaar' duurt.

De tijdlijn van nu tot 2027 is mede gebaseerd op de wensen van de providers zelf. Eerder zeiden BT en Vodafone nog dat ze vijf jaar nodig hadden om de apparatuur uit te faseren op de netwerken. Er gingen ook al langer geruchten dat de veiligheidsdiensten van het land Huawei-apparatuur wilden verbieden.

De beslissing komt enkele maanden nadat minister Boris Johnson stelde dat Huawei alsnog mee mocht doen met het bouwen van het 5g-netwerk. Minister van Digitale Zaken Oliver Dowden zegt dat het nieuwe besluit tot gevolg heeft dat de uitrol van het 5g-netwerk in het land twee tot drie jaar vertraging oploopt. Over de kosten zegt de regering niets, maar naar verwachting lopen die in de miljarden.