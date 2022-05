Zweedse 5G-aanbieders moeten bestaande Huawei-kernapparatuur per 2025 vervangen

Providers die in Zweden 5G willen aanbieden, mogen van de Zweedse Post en Telecom Autoriteit geen gebruik maken van Huawei- of ZTE-apparatuur voor hun kernnetwerk. Bedrijven die dat nu wel doen, moeten die apparatuur tegen 2025 hebben vervangen.

De PTS heeft vandaag meer bekend gemaakt over de 5G-frequentieveilingen die vanaf volgende maand plaats gaan vinden. Bij die eerste veiling wordt de 3,5GHz-band geveild, de 2,3GHz-veiling volgt later. Volgens de voorwaarden moeten de winnaars 'de nodige technische en organisatorische acties ondernemen' om te waarborgen dat het gebruik van de frequenties geen gevaar oplevert voor de veiligheid van Zweden. Een onderdeel daarvan is dat nieuwe apparatuur voor de 'centrale functies' van het radionetwerk in de geveilde frequentiebanden, niet van Huawei of ZTE afkomstig zijn. Bestaande Huawei- of ZTE-apparatuur die met de frequenties gaan werken, moeten per 1 januari 2025 zijn vervangen.

Met centrale functies bedoelt de PTS kernnetwerkonderdelen als het radio access network, het transmission network en onderdelen van het onderhouds- en servicenetwerk. De veilingvoorwaarden zijn gebaseerd op nieuwe Zweedse wetgeving die sinds 1 januari 2020 van kracht is, die samen met het Zweedse leger en de Zweedse veiligheidsdiensten zijn gemaakt. Aan de veiling doen de Zweedse providers Hi3G Access, Net4Mobility, Telia Sverige en Teracom mee.

Eerder zei de Europese Commissie dat lidstaten meer moeten doen om de 5G-netwerken veilig te houden. Daarbij zou vooral meer gelet moeten worden op de leveranciers van apparatuur. Hoewel ze niet bij naam werden genoemd, wordt waarschijnlijk gedoeld op de Chinese leveranciers ZTE en Huawei. Onder meer Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben inmiddels stappen ondernomen om Huawei of ZTE te weren uit het 5G-netwerk. De overheden zijn bang dat de Chinese overheid via de apparatuur kan spioneren, al is daar tot nu toe geen bewijs voor bekend.