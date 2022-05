Football Manager 2021 bevat 'expected goals' en realistischere interacties

Sports Interactive heeft de eerste nieuwe features voor Football Manager 2021 bekendgemaakt. Zo kunnen digitale managers in de voetbalmanagersim, die op 24 november verschijnt, de 'xG'-statistiek bekijken. Interacties met spelers en media moeten realistischer zijn dan voorheen.

Hoewel de in Londen gevestigde ontwikkelaar Football Manager 2021 van verschillende nieuwe features voorziet, springt de aanwezigheid van 'expected goals', kortweg 'xG', eruit. De statistiek, ooit bedacht door het Nederlandse bedrijf SciSports, geeft een indicatie van hoeveel doelpunten een team mag verwachten op basis van de kansen die het gekregen heeft tijdens een wedstrijd. Hoe meer kansen en hoe groter die kansen zijn, hoe hoger de xG uitvalt. Het is een goede manier om in kaart te brengen hoe goed een team heeft gespeeld, zonder daarbij alleen te kijken naar het scorebord.

Op het gebied van interacties veranderen er diverse zaken in Football Manager 2021. Zo introduceert de game de optie om een 'recruitment meeting' te houden, waarin managers met hun staf bepaalde posities kunnen identificeren waar versterking nodig is. Zijn die versterkingen gevonden, dan kunnen managers bij de zaakwaarnemers van die spelers navragen of de speler beschikbaar is of niet. Minder betrouwbare spelersmakelaars kunnen daarop aansturen op een breuk met de huidige club van een speler, wat een transfer gemakkelijker kan maken.

Ook in gesprekken met de media en met spelers brengt FM2021 verandering. Tijdens persconferenties zien managers nu alle aanwezige journalisten, waardoor het gemakkelijker wordt een band op te bouwen met die journalisten. Daarnaast zijn antwoorden nu onderverdeeld in eens, neutraal en oneens, waarbij een begeleidende lichaamshouding gekozen kan worden. Lichaamstaal speelt ook een rol in gesprekken met spelers, waarbij managers spelers met open armen kunnen ontvangen of koeltjes naar binnen kunnen wuiven.

Tijdens wedstrijden brengt Football Manager 2021 diverse wijzigingen aan in de interface. Onder in beeld is nu een balk te zien met de elf spelers die spelen en de belangrijkste tactische instructies. Op die manier kunnen tactische wijzigingen en wissels gedaan worden zonder van menu te hoeven wisselen. Daarnaast is bij de spelers een groen, langzaam leeglopend hartje te zien. Dat is de nieuwe manier waarop in Football Manager 2021 de fitheid van spelers wordt gevisualiseerd. Voor de weergave van wedstrijden zijn wat 'televisieingrediënten' toegevoegd. Linksboven in beeld wordt bijvoorbeeld de stand weergegeven, zoals dat gebruikelijk is bij tv-uitzendingen. Mochten de resultaten positief zijn en worden er prijzen gewonnen, dan zijn daarbij nieuwe, sfeervollere scènes te zien waarin de trofee wordt uitgereikt aan het team.

Football Manager 2021 verschijnt op 24 november voor Windows, Mac, Google Stadia en Xbox One/Series S en X.