In ons lopende spel in Football Manager 2020 is het inmiddels 2026. Als manager van Ajax hebben we het Nederlandse voetbal teruggebracht naar de top. De prijzenkast met een hele reeks schalen is aangevuld met drie nieuwe Champions League-bekers. We hebben de ene na de andere topspeler geproduceerd en de torenhoge transfersommen die binnenkwamen steeds slim geïnvesteerd in nieuw - niet zelden Zuid-Amerikaans - talent. Het resultaat: een voetbalmachine die door Europa dendert als een Russische trein-met-sneeuwschuiver door een ogenschijnlijk ondoordringbare sneeuwmuur. Toen het geld tegen de plinten begon te klotsen hebben we Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong gewoon teruggekocht van hun Italiaanse en Spaanse werkgevers. We spelen oogstrelend voetbal, zijn in februari 2026 al praktisch kampioen (de 41e schaal), hebben honderden miljoenen op de bank en hebben de nu 33-jarige Hakim Ziyech transfervrij vastgelegd voor komend seizoen, zodat hij nog even kan afbouwen en zich wellicht kan richten op een carrière als trainer bij de club. Niets kan onze hegemonie de komende jaren doorbreken. Niets … behalve de release van Football Manager 2021.

Een manager raakt verknocht aan zijn team. Dat is waarschijnlijk voor elke manager met een succesvol team zo, maar het geldt zeker voor virtuele managers die hun eigen talenten vinden, ze opleiden en er succes mee beleven in Football Manager. We zouden je uren kunnen vertellen over Sebastiano Esposito en zijn hattrick in de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain. We kunnen proberen uit te leggen hoe onze driehoek op het middenveld, met Thiago Almada voor Frenkie de Jong en Sandro Tonali, het beste middenveld is dat we ooit hebben neergezet in een voetbalmanagementgame. Maar dat hoeft allemaal niet, want het is verleden tijd. Althans, voor nu. Want wat weerhoudt ons er immers van om in ‘FM21’ exact dezelfde namen op te zoeken en ze als bouwstenen te gebruiken in onze zoektocht naar hernieuwd succes? Tonali bleek geen optie, want hij had al getekend bij AC Milan. Esposito is vastgelegd en arriveert in de zomer van 2021 en Thiago Almada is inmiddels alweer gearriveerd in Amsterdam, om tussen David Neres en Antony de spil in ons aanvallende middenveld te vormen, met Klaassen en Gravenberch als behoorlijk luxe centraal middenveld daar vlak achter. We hebben er zin in.

Hoe blij we ook worden van het weerzien met namen die ons in de vorige game zoveel succes brachten, het verraadt meteen wat misschien wel het grootste probleem is van een game die je een jaar lang - dank u, coronacrisis - zo veel hebt gespeeld. Het is een herhaling van zetten. Je weet bij voorbaat al welke talenten je houdt, welke talenten je elders in de eerste dagen van je spel kunt oppikken voordat een ander het doet en ze miljoenen meer waard worden, en ga zo maar door. En ja: natuurlijk kun je er zélf voor kiezen om dat niet te doen. Maar als jij weet dat de spelers die over een jaar of drie de beste spits en aanvallende middenvelder van Europa zijn nu voor een relatief beschaafd prikkie zijn te halen, dan is het gek om ze niet te kopen. Beter is het wellicht om met een team aan de slag te gaan dat in een ander segment van de markt actief is, maar ook daarvoor zul je als geoefende speler al wat potentiële namen kennen. En anders weet je wel waar je moet zoeken. Daar komt nog eens bij dat je, terwijl je met je nieuwe team in de opstartfase zit, je oude FM20-avontuur nog een beetje mist. Het nieuwe spel is mooier, beter, nieuwer, maar eigenlijk was je nog niet klaar voor het afscheid van de vorige game.

Natuurlijk vertellen we je op de volgende pagina’s alles over wat Football Manager 2021 een weer net wat betere game maakt dan Football Manager 2020. En misschien heb je de vorige versie niet eens en is dit voor jou, komend vanaf FM19 of een nog oudere versie, een prima upgrade. Voor ons bleek echter al in de eerste uren dat we met Football Manager 2021 aan de slag waren dat een tweejaarlijkse cyclus voor deze game eigenlijk veel beter werkt dan een jaarlijkse. Daar kunnen ‘gamechanging features’ op elk moment nog iets aan veranderen, maar van een dermate grote sprong in kwaliteit is bij een game die jaarlijks steeds iets verder evolueert zelden sprake. Voor liefhebbers van statistieken ligt dat wellicht anders, want op dat vlak belooft FM21 leuke dingen, zoals de komst van de stat Expected Goal (xG). Dit is bedacht door het Nederlandse bedrijf SciSports en geeft spelers een indicatie van hoeveel goals hun team zouden moeten hebben gemaakt op basis van de kansen die er zijn geweest. Deze statistiek is snel populair geworden op social media en het is leuk om xG in Football Manager terug te zien. Hiermee kun je eindelijk bewijzen dat jouw team inderdaad vijf goals had moeten maken en je tegenstander toch echt maar één. Jammer dat zij dat inderdaad deden, en jouw team er nul maakte …