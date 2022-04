Daar zitten we dan. Enkele uren geleden waarschuwde Cyberpunk 2077 ons ineens dat als we zouden beginnen aan de volgende missie, we richting de endgame zouden gaan. Er stond een uur of 35 op de klok. Gevoelsmatig begon de game eigenlijk pas net goed en wel los te komen. Natuurlijk, er waren aanwijzingen dat een en ander serieuzer begon te worden, maar het einde? Nee, dat hadden we nog niet verwacht. Dat is een gevolg van de staat van dienst van de Poolse ontwikkelstudio CD Projekt Red, dat in The Witcher III natuurlijk een zeer lange roleplaying game afleverde. Misschien waren we er te veel van uit gegaan dat Cyberpunk die lengte zou evenaren. Dat kán de game wellicht wel, maar niet als je je stevig focust op het hoofdverhaal. Onze inschatting is dat je er met een uur of twintig wel doorheen kunt zijn, wat je eigenhandig kunt oprekken tot misschien wel honderdtwintig uur als je alle extra missies, verhaallijnen en geheimen wilt ontdekken die Cyberpunk 2077 te bieden heeft. Doe dat vooral, want nergens zijn die verhaallijnen en geheimen sappiger dan in Night City.

Bij Cyberpunk 2077 hebben we te maken met waarschijnlijk de meest ‘gehypte’ game van dit jaar, dus de kans is groot dat je al weet waar dit spel om draait. Voor de volledigheid vatten we het toch nog even samen: Cyberpunk 2077 is een game die zich afspeelt in een fictieve toekomst waarin tech een vlucht heeft genomen. Niet alleen oogt (en is) alles futuristischer, dankzij cybernetische implantaten maakt tech ook letterlijk deel uit van de lichamen van mensen. Daarnaast is de maatschappij harder gewonnen, en egocentrischer. De Californische stad Night City is een plek die iedereen kansen biedt en zo op een rare manier een icoon van hoop vormt, maar tegelijkertijd is de stad het afvoerputje voor elke vorm van menselijkheid. De stad is vies en wordt gedomineerd door neonverlichting en reclames voor seksshops, prostitutie en andere vormen van entertainment voor volwassenen. Criminaliteit is overal aanwezig en naast de grote bedrijven en de Night City Police Department hebben ook grote gangs de macht in handen.

Hoofdpersonage V is een van de personen die in Night City een kans zien op een nieuw leven. V’s achtergrond kies je zelf. Je geeft hem of haar - ook dat kies je zelf, inclusief de afmetingen van je geslachtsorgaan - een uiterlijk mee en kiest of je een Nomad, Streed Kid of Corpo bent. Dat beïnvloedt hoe je aan de game begint, maar ook hoe personages in de wereld je zullen benaderen. Het levert je in gesprekken met personages in de spelwereld bovendien specifieke dialoogopties op. De keuze voor een achtergrond is dus deels spelbepalend. Dat is goed, want het maakt Cyberpunk 2077 bij voorbaat geschikt om nogmaals door te spelen met een andere achtergrond. Wij kozen voor Nomad, mede omdat we in een previewsessie afgelopen zomer de eerste uren van Street Kid al hadden gezien. Vergelijken is natuurlijk wel zo leuk.

Die vergelijking leert dat enkele hoofdingrediënten hetzelfde blijven, ook al is de start anders. Zo komt V al vroeg in aanraking met Jackie Welles, die in alle drie de prologen aanwezig is. Elke proloog brengt een eigen verhaaltje met zich mee. Als Nomad smokkel je verboden waar Night City in, als Street Kid steel je een auto en als Corpo probeer je iemand uit je bedrijf te laten vermoorden. Elk van de missies eindigt echter niet zoals gepland, waarna een video start die laat zien hoe Jackie en V een tijd lang samen optrekken. Na afloop sta je aan het begin van de eerste missie die vanuit elke stroming gelijk is en begint Cyberpunk 2077 dus pas echt. Hoe de game verloopt, bepaal je daarna voor een groot deel zelf. Het hoofdverhaal ligt voor een belangrijk deel vast, maar keuzes die jij maakt kunnen het verloop - en met name de afloop - beïnvloeden. Investeren in een bepaald personage gaf ons de mogelijkheid de endgame samen met dat personage en haar groep samen in te gaan. CD Projekt Red heeft in interviews gezegd dat er meer van dit soort connecties zijn tussen het hoofdverhaal en de personages die je tegenkomt en met wie je in meer of mindere mate extra missies uitvoert.