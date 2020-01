CD Projekt RED stelt Cyberpunk 2077 met vijf maanden uit

Cyberpunk 2077 komt niet op 16 april beschikbaar, zoals CD Projekt RED in juni vorig jaar bekendmaakte, maar op 17 september. De ontwikkelaar stelt de release uit om het spel verder te kunnen verbeteren.

CD Projekt RED maakt het uitstel onder andere via Twitter bekend, met een toelichting. Het bedrijf meldt meer tijd nodig te hebben om het spel verder te polijsten en het te perfectioneren. "We staan nu op een punt dat het spel compleet en speelbaar is, maar er is nog werk te doen", melden Marcin Iwiński en Adam Badowski, respectievelijk mede-oprichter en hoofd van de studio bij CD Projekt RED. Ze beloven meer updates over de voortgang van Cyberpunk 2077 te publiceren naarmate de introductiedatum dichterbij komt.

Vanwege de omvang en complexiteit van het spel, zou er meer tijd nodig zijn om te testen, fixen en polijsten. De nieuwe releasedatum is vijf maanden later dan in juni vorig jaar gemeld en meer dan twee jaar nadat CD Projekt RED de eerste beelden van Cyberpunk 2077 toonde, achter gesloten deuren tijdens de E3 van 2018. De allereerste aankondiging van het spel dateert uit 2012.

Veel grote games verschijnen met uitstel. Bethesda en id Software maakten bijvoorbeeld in oktober vorig jaar bekend dat Doom Eternal niet op 22 november 2019 uit zou komen, zoals eerder gesteld, maar op 20 maart 2020.