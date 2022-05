Titel Cyberpunk 2077 Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One, Stadia

(Later: PlayStation 5, Xbox Series X) Ontwikkelaar CD Projekt Red Uitgever CD Projekt Red Releasedatum 19 november 2020

Night City. De wolkenkrabbers torenen hoog boven je uit. De neonverlichting dirigeert je naar de dichtstbijzijnde bar, club of andere plek met vertier. Nieuwe verrassingen wachten achter elke hoek. Het is een stad waar ‘Fixers’ het voor een groot deel voor het zeggen hebben. Het is een stad in verval, maar op een vreemde manier verkeert hij ook op de piek van zijn bestaan. Een stad waar het Night City Police Department een oogje in het zeil houdt, maar eigenlijk niet over voldoende mankracht en middelen beschikt om alle problemen op te lossen. Een stad dus waar je als handige low-life met een criminele achtergrond dus prima je weg kunt vinden en een hoop geld kunt verdienen in een grijs tot pikzwart circuit. En dat is precies wat je gaat doen in Cyberpunk 2077.

Inderdaad, we hebben hem gespeeld. Vier uur lang, om precies te zijn. Dat is gaaf en het was iets waar we ontzettend naar hebben uitgekeken, maar ook een beetje gek. Ten eerste zou deze preview toch een soort opmaat naar de releaseperiode moeten zijn. Tussen nu en de tot vorige week bekende releasedatum van Cyberpunk 2077 zaten immers nog minder dan drie maanden. Het nieuws dat de game twee maanden opschuift, drukt de pret wel een beetje. Toch is dat uiteindelijk een prima beslissing. Als een ontwikkelaar het gevoel heeft een game niet in de afgesproken tijd nagenoeg bugvrij op te kunnen leveren, is uitstellen de enige juiste optie. Om die koe maar meteen bij de horens te vatten: Cyberpunk 2077 kan dat extra werk op het gebied van afwerking en bugfixing goed gebruiken. De vier uur gameplay brachten ons een crash en verschillende bugs, variërend van wegvallende stukjes geluid tot een personage dat niet goed meeliep tijdens een quest, waardoor we die niet konden afronden. Uiteindelijk lukte dat wel, maar ideaal was het niet. Hoe dan ook: dergelijke fouten staan bij CD Projekt Red op de radar en nu is de tijd om ermee aan de slag te gaan er ook. Win-win.

Aan de slag gaan deden wij dus ook, met de game zelf. Dat had natuurlijk nog wel wat voeten in de aarde. Door de coronacrisis zijn de traditionele persmomenten op locatie geen optie. Anno 2020 sturen uitgevers grote games echter niet zomaar meer op. De game lokaal draaien konden we dus vergeten. De oplossing: een streamingdienst die ons verbond met een game-pc bij de ontwikkelaar op kantoor, waarop we op afstand konden spelen. Het goede nieuws is dat de spelervaring soepel was. Vertraging in de controls was nauwelijks merkbaar. Nadeel: grafisch was het ruk. We keken naar een in 1080p-draaiend beeld waar ook nog de nodige compressie overheen was gegaan. Dat viel trouwens pas echt op toen we van CD Projekt Red de beelden aangeleverd kregen. Er was een gigantisch verschil in kwaliteit met wat we live hadden gezien. Gelukkig maar, want de game die een van de mooiste ervaringen ooit zou moeten bieden, was tijdens het spelen toch een beetje onherkenbaar op dat vlak.

Nomad, Street Kid of Corpo

Dat mag dan zo zijn, maar dan nog geldt uiteraard dat we liever spelen op een minder dan ideale manier dan helemaal niet. We hadden dus vier uur de tijd om onze eerste stapjes in Night City te zetten. Dat deden we vanaf het begin, dus gewoon met een Nieuw Spel vanuit het hoofdmenu. Cyberpunk 2077 begint met het vormgeven van jouw versie van hoofdpersonage V, in letterlijke en figuurlijke zin. Je kiest een geslacht en een - eventueel zeer kleurrijk - uiterlijk, maar ook een achtergrond: Nomad, Street Kid of Corpo. Die achtergrond is bepalend voor wat voor persoon je bent en hoe je aan de game begint. De Nomad is een overlever die lang in zijn eentje heeft rondgezworven. De Street Kid is een local en kent de steegjes van Night City op zijn duimpje, alsmede het gespuis dat er rondloopt. De Corpo heeft een meer bemiddelde achtergrond en een voorliefde voor de beste tech en wapens. Spelbepalend is de keuze niet helemaal, maar hij bepaalt wel waar je begint en daarmee dus ook de eerste uren van de game. Wij kozen voor Street Kid, en konden uit de overige beelden opmaken dat de Nomad op een heel andere plek met heel andere missies begint. Dus nog voordat je een seconde van de vermoedelijk toch al erg lange game hebt gespeeld, weet je dat je hem uiteindelijk nóg eens moet gaan spelen.