Netflix gaat in 2022 animeserie Cyberpunk: Edgerunners uitzenden

Netflix heeft aangekondigd te werken aan een nieuwe animeserie die zich afspeelt in het Cyberpunk 2077-universum. Cyberpunk: Edgerunners moet in 2022 via de streamingvideodienst verschijnen.

Cyberpunk: Edgerunners wordt een animeserie die gemaakt wordt door de Japanse animatiestudio Studio Trigger. Het gaat om een spin-off die zich afspeelt in de gamewereld van Cyberpunk 2077 van CD Projekt Red. De serie zal uit tien delen bestaan en in 2022 in première gaan.