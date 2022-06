'Netflix werkt aan Splinter Cell-animeserie in samenwerking met Ubisoft'

Netflix en Ubisoft werken aan een animeserie op basis van Splinter Cell. Dat blijkt uit geruchten, die Ubisoft bevestigt. Derek Kolstad, die onder andere de John Wick-films schreef, is naar verluidt betrokken bij de productie.

Netflix heeft volgens Variety direct voor twee seizoenen en zestien afleveringen getekend. De Splinter Cell-serie zou geschreven worden door Derek Kolstad. Hij werkte onder andere aan de drie huidige John Wick-films en is momenteel betrokken bij een Just Cause-film. Ubisoft heeft de samenwerking met Netflix bevestigd volgens Polygon. De streamingdienst heeft zelf nog niets losgelaten over het project.

De eerste Splinter Cell-game kwam in 2002 uit. De stealthgames gaan over spion Sam Fisher, die missies uitvoert in opdracht van Third Echelon, een geheime divisie van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. In totaal bracht Ubisoft zeven games uit in de franchise, waarvan de laatste in 2013 uitkwam.

Netflix maakte eerder al een animeserie gebaseerd op een game. In 2017 verscheen een Castlevania-serie, waarvan dit jaar een derde seizoen uitkwam. Ubisoft werkt volgens geruchten ook aan animatieseries over Far Cry 3: Blood Dragon, Watch Dogs en Rayman: Raving Rabbids. Wanneer en op welk platform die uitkomen, is nog niet bekend.

Splinter Cell: Blacklist uit 2013 is de recentste game in de franchise