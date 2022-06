Netflix maakt prequelserie The Witcher: Blood Origin van zes afleveringen

Netflix heeft The Witcher: Blood Origin aangekondigd. De spin-off gaat over het ontstaan van Witchers en speelt zich 1200 jaar voor de gebeurtenissen in het eerste seizoen af. De prequelserie krijgt zes afleveringen en staat los van het tweede seizoen dat in de maak is.

Via Twitter brengt Netflix naar buiten dat de prequelserie op komst is. Wanneer ze te zien is op de streamingdienst, is nog niet bekend. Net als het eerste seizoen van The Witcher gaat het om live-action met acteurs. Inhoudelijke details of beelden zijn er nog niet. Alleen is bekend dat de prequel gaat over het ontstaan van de eerste Witcher.

Declan de Barra is de showrunner van de prequelserie. Hij schreef ook mee aan de afleveringen voor het eerste seizoen. Lauren Schmidt Hissrich, regisseur van de Netflix-serie, is ook betrokken bij de prequel. Hissrich bevestigt op Twitter dat ook schrijver Andrzej Sapkowski meewerkt. De Netflix-serie is gebaseerd op zijn werk, net als de Witcher-games van CD Projekt Red.

Eind vorig jaar maakte Netflix al bekend dat The Witcher een tweede seizoen krijgt. Dat gebeurde nog voordat de serie was te zien. De opnames voor dat tweede seizoen lopen volgens informatie van een fansite nog tot minimaal februari 2021 door. Het is nog niet bekend wanneer het tweede seizoen te zien is.

Netflix werkt ook aan een animatiefilm als spin-off van de serie. Dat gaat om The Witcher: Nightmare of The Wolf, die gaat over Witcher Vesemir, de mentor van Geralt of Rivia, het hoofdpersonage van het eerste seizoen.