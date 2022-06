Adobe voegt Refine Edge Brush en Rotate Canvas toe aan iPad-versie Photoshop

Adobe voegt meer functies uit de desktopversie van Photoshop toe aan de iPad-versie van het beeldbewerkingspakket. Met een nieuwe update is de Refine Edge Brush beschikbaar, net als de Rotate Canvas-functie.

Met de Refine Edge Brush is het mogelijk om nauwkeurige selecties te maken van bijvoorbeeld haar. Dat werkt door daar met een penseel over te schilderen en vervolgens met instellingen de selectie te verfijnen. De tool maakt het mogelijk om personen en dieren te isoleren van de achtergrond.

Rotate Canvas is de methode waarmee gebruikers de afbeelding waaraan ze werken kunnen draaien zonder daarvoor de menu's in te moeten duiken. Bij de iPad-versie werkt dat door twee vingers op het scherm te plaatsen en vervolgens te roteren. Tegelijk daarmee in- of uitzoomen is mogelijk door een knijpbeweging te maken.

De functies die nu naar de iPad-versie van Photoshop komen, zijn al langer beschikbaar in de versie voor pc's. Eind vorig jaar bracht Adobe Photoshop naar de tablets van Apple met de belofte dat het om een volledige versie van het beeldbewerkingspakket zou gaan. Veel functies ontbraken aanvankelijk. Adobe heeft meermaals functionaliteit toegevoegd met updates.